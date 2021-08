Vestegnen har lav vaccinationstilslutning og høj smitte

Kommuner vest for København har i disse dage det højeste incidenstal, og flere af kommunerne har samtidig den laveste vaccinationstilslutning.

- Der er ikke noget smitteudbrud i Ishøj i øjeblikket. Så smitten skyldes alle de udlandsrejser, der har været her i sommer, siger Ole Bjørstorp (Ishøjlisten), der er borgmester i Ishøj, hvor incidenstallet lørdag er 290,01.

Det er Brøndby, Albertslund, Hvidovre, Ishøj og Rødovre, der har det højeste incidenstal lørdag.

Det er samtidig nogle af de kommuner, hvor færrest borgere er vaccineret.

I Ishøj har 60,6 procent af borgerne påbegyndt vaccination, mens tallet for hele landet er 73,9 procent.

- Det har nok også noget at gøre med vores multietniske forhold i kommunen. Der er nogen, der har svært ved at komme ind og bestille tid.

I Albertslund og Hvidovre ses samme billede med en forholdsvis lav vaccinetilslutning og en forholdsvis høj smitte.

Steen Christiansen (S), der er borgmester i Albertslund Kommune, mener, at en del af forklaringen vaccinationstilslutningen er, at mange har været på ferie.

- Det andet er, at vi har en lang række borgere, der har forskellige former for sociale problemer, og på mange måder ikke magter deres liv, og de magter heller ikke at få tilmeldt sig vaccinationsprogrammet, siger han.

Ishøj Kommune har et af Region Hovedstadens store vaccinationscentre, og fra mandag er det muligt at møde op der og blive vaccineret uden tidsbestilling.

Ole Bjørstorp håber, at det kan få andelen af vaccinerede borgere til at stige.

Derudover fortæller borgmestrene i Hvidovre, Albertslund og Ishøj, at der vil komme pop up-vaccinationssteder i den kommende tid.

- Vi får et par dage her i august måned, og vi har valgt de to sogne, hvor der er største smitte, siger Helle Adelborg (S), der er borgmester i Hvidovre Kommune.

Odder Kommune findes i den anden ende af listen over både smittetal og vaccinationstilslutning. Lørdag er incidenstallet 43,59, mens 70,7 procent har påbegyndt vaccination.

Det glæder kommunens borgmester, Uffe Jensen (V), der forklarer, at det blandt andet skyldes borgernes gennemsnitsalder, der er højere end landsgennemsnittet.

- Man kan også blive vaccineret lige midt i kommunen, så det er let af komme til, og vi har gjort opmærksom på det i medierne, siger borgmesteren.

Desuden har det siden 10. august været muligt at blive vaccineret uden tidsbestilling i Region Midtjylland, hvor Odder ligger.

Incidenstallet definerer, hvor mange smittede, der er per 100.000 indbyggere. Når det er testkorrigeret betyder, at tallet også tager højde for, hvor mange der lader sig teste for coronavirus.