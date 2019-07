Vestegnens oase: - Det er et fristed for unge

Karlstrup Kalkgrav er blevet et populært udflugtsmål for særligt unge mennesker fra Københavns Vestegn

Hele vejen langs kalkgraven ligger unge, veltrænede og solbrune mænd og kvinder og hygger sig.

- Det er ligesom i syden bare bedre, lyder det fra en gruppe glade fyre.

Der er intet som en kold dukkert i varmen. Foto: Stine Tidsvilde

De hører hiphop fra Vestegnen og drikker deres kolde, medbragte drikkevare - øl og Breezere.

På årets varmeste dag er Ekstra Bladet taget til det lille åndehul Karlstrup Kalkgrav, hvor de lokale i årevis har nydt solen og det kolde vand - et rekreativt område.

Et frirum

Ved den første skrant, man møder, med mulighed for at springe i vandet, har Emma Sølvsten på 18 år sammen med sin kæreste Julius Falck Madsen og deres ven Niaz, slået lejer.

- Det er et sted, hvor rigtig mange unge kommer og hygger sig og hører musik. Der er fristed, fordi der ikke er nogle voksne, der siger man skal skrue ned, fortæller den 18-årige gymnasieelev fra Albertslund.

- Vandet er varmt og føles rent, fordi der hverken er klor eller salt i. Det er bare lækkert, lyder vurderingen fra Emma Sølvsten. Foto: Stine Tidsvilde

De tre unge kvinder, Therese Damgaard, Sandra Larsen og Nataly Maarouf, der kender hinanden fra Mcdonald's i Greve, er også enige i den betragtning.

- Det er et samlingssted for unge. Man lærer rigtig mange at kende her, fortæller Therese Damgaard.

- Jeg synes, at vandet er varmere og lækre end på Solrød Strand, siger Therese Damgaard. Foto: Stine Tidsvilde

Et par unge gutter med en Soundboks-højtaler var på vej ned langs grusstien med musikken buldrende.

- Der er fest i aften, råbte de med et kækt smil ned til tøserne.

Farlig badesø

Vandet i badesøen regnes for det klareste på Sjælland.

Men selvom at vandet i overfladen er lunkent, fraråder Rådet for Større Badesikkerhed, at man bader i søen.

- Man skal ikke bade i kalkgrave, fordi det er koldt under overfladen og man kan få krampe. Ligeså snart man kommer få meter ud, bliver vandet koldt og meget dybt, siger Svend Hadegaard, der er formand for rådet.

Han henviser i stedet til badebroen på den anden side.

Området har et præg af klondike. Der er hverken livreddere, skilte eller andre trygge foranstaltninger opsat af myndigheder.

I juni blev en 76-årige kvinde fra Roskilde på tragisk vis fundet livløs i søen, efter at hun havde ligget i vandet i længere tid. Politiet har ikke mistanke om, at der ligger en kriminel handling bag.

I 2014 druknede den 30-årige Mahmoud Mansour fra Greve i søen, da han ikke kunne svømme.

Men på trods af advarslerne var folk ikke bekymrede for at bade i vandet i dag.

- Så længe man kan svømme og tænker sig om, så går det nok, lyder det fra 27 årige Magnus Bülow, der holder ferie fra jobbet som bygningsmaler.

Magnus Bülow og Morten Juhl var kommet forbi ved en tilfældighed.

En rigtig oase skal være lidt svær at komme frem til.

Rundt om kalkgraven drøner biler rundt for at finde parkeringspladser. Solrød Kommune har haft store problemer med biler, der holder parkeret ulovligt nær det kreative udflugtsmål. De har derfor valgt at indsætte et privat firma til at uddele p-afgifter.

De to unge kvinder fra Ishøj, Sandra Sommer og Mille Kaas, begge på 18 år, kunne godt tænke sig, at det var nemmere at komme frem.

- Jeg tror, at det ville blive meget populært, hvis det blev nemmere at finde parkering, lyder det fra Sandra Sommer.

Mille Kaas til venstre er blevet student og skal holde sabbathår. Sandra Sommer må tilbage på skolebænken til august. Foto: Stine Tidsvilde

Og i den lille hyggelig 'camp' med både telt, vandpumpe og masser af glade sommer-vibrationer, ønsker man sig også flere søer.

- I Køge Bugt skal man næsten gå en kilometer før det bliver dybt. Myndighederne kunne godt lave flere søer ligesom i Finland, hvor jeg er fra, lyder det fra Pia Souja, der er en af de få lidt ældre mennesker, der havde taget turen herud.

Pia Souja ville ønske, at der var flere søer i Danmark. Foto: Stine Tidsvilde

Over alt hvor Ekstra Bladet kom frem, var der smilende og glade mennesker. Som de to ungarske piger Alexandra Alexia og Lisa Naria.

- Det er bare virkelig dejligt at være her, lød det muntert fra de to veninder.