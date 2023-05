Vesterbro-slagter hærges af veganere

Slagteren WagyuPusher er gentagne gange blevet udsat for hærværk, på trods af at de opfordrer folk til at spise mindre kød

For tredje gang i år blev Christian mødt af et skuffende syn, da han gik slagterbutikkens døre i møde. Påklistret var et stort kvadratisk klistermærke med teksten: 'BEFRI JORDEN - LAD DYRENE LEVE'.

Og det, til trods for at de i butikken går ind for, at folk skal spise mindre kød.

- Det er pisseirriterende. Klistermærkerne er ikke noget, vi bare lige kan få af. De efterlader et kæmpe mærke, hvor de har siddet, og så skal vi stå med rensebenzin i flere timer for at få det fjernet, fortæller Christian Jørgsholm, der sammen med sine to brødre stiftede slagteren Wagyupusher i kølvandet på coronanedlukningen, til Ekstra Bladet.

- Det er ikke alle slagtere, der oplever denne slags. Hvad er det specielt ved jer, der tiltrækker den her slags.

- Det er jo nok, fordi vi stikker næsen lidt frem. Vi er meget aktive på de sociale medier og har en stor stemme og følgerskare, siger han.

Wagyupusher driver blandt andet en TikTok-profil, hvor de har over 23.000 følgere og en Instagram-profil med næsten 13.000 følgere. Her opfordrer Christian og hans brødre blandt andet folk til at spise mindre kød og i stedet spise kød af højere kvalitet.

Christian og hans brødre, Thomas og Jacob, stiftede Wagyupusher i kølvandet på coronanedlukningen. Privatfoto

Det er hærværk

Virksomheden har også enkelte gange sendt sproglige stikpiller fra deres sociale medier. Her laver de blandt andet sjov med et udsagn fra Frie Grønne-politikeren Sikandar Siddique, der mener, at den animalske produktion skal reduceres med 95 procent inden 2030.

Christian Jørgsholm mener dog ikke, at det burde fremkalde en sådan reaktion, hvor nogen sætter klistermærker på butikken.

- Fuld respekt for folk, der ikke spiser kød, men det der med at prøve at trække nogle budskaber ned over hovedet på andre, det synes vi er åndsvagt. Der er ingen grund til at lave sådan noget - det er jo i princippet hærværk, siger han.

Wagyu-brødrene har endnu ikke valgt at politianmelde klistermærkehærværket, da de er i tvivl om, hvorvidt det ville blive taget seriøst.