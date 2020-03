Vestjysk virksomhed finder engelsk ubåd fra Første Verdenskrig

En engelsk ubåd fra Første Verdenskrig er blevet lokaliseret af Holstebro-virksomheden JD-Contractor A/S.

Det skriver tvmidtvest.dk.

Fundet af ubåden L10 er gjort på havets bund 143 kilometer nord for hollandske Terchellengen.

Det er en ø i internationalt farvand på tysk sokkelområde.

- Det er et stort fund. Det er den eneste ubåd i L-typen, som sank under Første Verdenskrig.

- Resten af L-serien er hugget op for mange år siden, forklarer Gert Normann Andersen fra firmaet til tv-stationen.

- L10 sank med 38 mand om bord, og der er nogle pårørende og efterkommere, som bliver glade nu. Historien har været uforløst indtil nu. Vi er de første i verden, der fortæller, at ubåden ligger der, siger han.

L10 sank, efter at den havde nedskudt en tysk torpedobåd, som ledte efter overlevende fra en anden sunket tysk torpedobåd.

Efterfølgende kom fire andre tyske torpedobåde og sænkede L10.

Gert Normann Andersen har fra fartøjet 'Vina' skannet havbunden. Og billederne viser, at ubåden og to tyske torpedobåde ligger i dybet.

Det var ellers med en helt anden dagsorden, at 'Vina' med 26 besætningsmedlemmer onsdag forlod Thyborøn.

Planen var at søge efter den polske ubåd Orzel. Det er en ubåd fra Anden Verdenskrig, og den betragtes som den mest eftersøgte ubåd i verden.

- Selv om det ikke var Orzel, vi fandt, så er det en fantastisk historie. Det er lige til en Hollywood-film, siger Tomasz Stachura, der er teamleder på det polske projekt Santi Odnalezc Orla, til tvmidtvest.dk.

Planen er nu, at dykkere fra Polen og Danmark skal i vandet og forsøge at finde et kendetegn fra L10, som de kan bringe med op til overfladen.