Vestjyske vælgere: Løkke tog ikke Mette på sygesengen

Lars Løkke Rasmussen spekulerede ikke i, at hans modkandidat til statsministerposten Mette Frederiksen lå bundet til sygesengen med drop i hånden og maveonde, da han tirsdag udskrev valget.

Det mener hovedparten af de vestjyske vælgere, som Ekstra Bladet tirsdag eftermiddag talte med foran Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

- Det var godt nok timet flot i forhold til Mette Frederiksen. Men jeg stoler alligevel på, at Løkke ikke kendte til hendes sygdom, da han besluttede sig til at udskrive valget tirsdag, siger 68-årige John Hansen fra Grindsted.

Hansen havde faktisk slet ikke hørt om det netop udskrevne valg, da han stolt skridtede ud af svingdøren på hospitalet.

- Jeg er lige blevet bedstefar til en lille pige. Og i morgen skal min anden datter føde. Der er gang i den, griner John Hansen.

John Hansen blev bedstefar, mens Løkke udskrev valget. Foto: Anders Brohus

'Lidt af en Swinger'

Midtjyden er særdeles godt tilfreds med, at Lars Løkke Rasmussen omsider fik ild på valgkanonen.

- Det var også ved at være på tide. Men jeg synes, at det er træls, at vi nu skal til valgurnerne to gange.

John Hansen fortæller, at han vil stemme på Lars Løkke.

- Men jeg er jo lidt af en 'swinger.' Jeg har også tidligere stemt på Dansk Folkeparti. Men jeg kan godt lide Inger Støjberg. Hun står ved, hvad hun siger. Og hun lader sig ikke blæse omkuld.

Heller ikke 79-årige Bent Pedersen tror, at Løkke lavede 'en sniger' på den afkræftede Mette Frederiksen.

Bent Pedersen er glad for, at valget kommer nu. Foto: Anders Brohus

- Så lusket er han alligevel ikke. Jeg vidste i øvrigt slet ikke, at valget er udskrevet, før du fortæller det. Det er godt, at valget kommer nu. Der har været så mange spekulationer og snak. To nye partier er også dukket op. Lad os nu få valget overstået, så vi kan komme videre, siger Bent Pedersen.

De ævler løs

Lissi Green, 66, ved godt, hvem hun stemmer på til det kommende valg.

- Det bliver Løkke. Der er reelt ikke andre at stemme på. Han er god, og han er intelligent. Løkke repræsenterer Danmark godt, når han er i udlandet. Han har ikke taget Mette Frederiksen på sengekanten. Han kunne ikke finde på at udnytte hendes sygdom til at udskrive valget tirsdag. Det er han alt for nobel til. Det er fint, at valget kommer nu, selv om jeg er noget bekymret over meningsmålingerne, lyder det fra Lissi Green.

Lissi Green stemmer på Lars Løkke Rasmussen. Han er god og intelligent, mener hun. Foto: Anders Brohus

63-årige Per Kristensen fra Janderup læner sig op ad vejskiltet foran sygehusets indgang. Han ser træt ud ved udsigten til den kommende valgkamp.

- Og det er jeg også. De er allerede begyndt at ævle løs på TV. Jeg gider faktisk ikke at høre mere om det, siger Per Kristensen.

Per Kristensen undrer sig noget over, at valget blev udskrevet lige præcis, mens Mette Frederiksen var sendt til tælling.

- Det kom da frem allerede mandag, at hun var syg. Så Løkke må da have vidst det.

- De er allerede begyndt at ævle løs på TV. Jeg gider faktisk ikke at høre mere om det, siger Per Kristensen. Foto: Anders Brohus

Den 63-årige vestjyde har endnu ikke diskuteret færdig med sig selv, hvem han skal stemme på.

- Men det bliver langt ovre i retning af Dansk Folkeparti, konstaterer han så.

Egen banehalvdel

Hundeklipper Didde Andrea Kleemann er noget i tvivl om, hvem der skal have hendes kryds i år.

Jeg vil absolut stemme. Ellers kan man jo ikke tillade at brokke sig, mener Didde Andrea Kleemann. Foto: Anders Brohus

Den 23-årige kvinde har været fastansat som hundefrisør.

- Og så har jeg tidligere stemt på Socialdemokratiet. Men nu overvejer jeg at blive selvstændig, og så vil jeg ikke stemme på partiet længere. Så skal mine egne penge blive på egen banehalvdel, griner Didde.

- Jeg tror, at Lars Løkke kan blive valgt igen. Jeg har faktisk slet ikke noget indtryk af Mette Frederiksen. Jeg ved ikke, om Løkke vidste, at Mette Frederiksen var syg, da han udskrev valget. Men han fiser da derudad nu.

Også Didde Andrea Kleemann mener, at de to valg burde være slået sammen.

- Det gælder både penge og tid. Men jeg vil absolut stemme. Ellers kan man jo ikke tillade at brokke sig.