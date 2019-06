Veteraner mindes deres dræbte kammerater fra D-Dag

Det er 75 år siden, at invasionen i Normandiet fandt sted

Veteraner og statsledere mindes i disse timer de allierede troppers invasion af Normandiet, der fandt sted for 75 år siden.

Tidligt om morgenen 6. juni 1944 begyndte landsætningen af tropper fra især USA, Storbritannien og Canada. Forinden var faldskærmssoldater blevet sendt ned bag fjendens linjer.

De allierede tropper blev udsat for voldsom beskydning fra tyske bunkere. Soldaterne havde forinden fået at vide, at de tyske stillinger var blevet nedkæmpet. Men det var ikke tilfældet trods voldsomme bombardementer. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Målet med Operation Overlord var at få skabt et brohoved, så en yderligere landsætning af tropper og materiel kunne bane vejen for Hitlers fald.

Godt 160.000 soldater deltog i invasionen. Omkring 10.000 allierede soldater blev dræbt, såret eller taget til fange af tyskerne.

Det er især i Frankrig og Storbritannien, at der afholdes mindehøjtideligheder i forbindelse med 75 års jubilæet.

Britiske veteraner deltager i en ceremoni nær den berømte Pegasus bro, hvor faldskærmstropper natten mellem 5. og 6. juni landede. Tropperne overraskede fuldstændig de tyske tropper og erobrede den strategisk vigtige bro uden større tab.

I Portsmouth, som var en af udskibningshavnene for den massive flåde, deltager både den engelske dronning Elizabeth, premierminister Theresa May og den amerikanske præsident Donald Trump i højtideligheden.

Ernie Nelson er 95 år og fra Cheshire. Han var telegrafist på HMS Scourge. Krigsskibet eskorterede invasionsfartøjer til den franske kyst, og det beskød de tyske stillinger, mens soldaterne forsøgte at kæmpe sig i land.

Nelson betegner det som en 'første klasses oplevelse' at være tilbage i Portsmouth igen.

- Men minderne vender tilbage, og det er problemet. Jeg får flashbacks, og jeg husker alle de folk, som jeg dengang var sammen med, siger krigsveteranen.

Flere steder på den franske invasionskyst afholdes der også mindehøjtideligheder. Flere har klædt sig ud i datidens uniformer og bygget regulære militær-lejre for at vise eftertiden, hvordan 2. Verdenskrig udspillede sig.

En 2. Verdenskrigs entusiast har iklædt sig en amerikansk uniform og slået lejr i Longues-sur-Mer. FOTO: JOEL SAGET / AFP

16 allierede lande - heriblandt Danmark - har underskrevet en erklæring i forbindelse med 75 års dagen for D-Day.

- Vi samles i dag for at ære dem, som betalte den ultimative pris på D-Day og mindes de mange millioner af kvinder og mænd, som mistede livet i 2. Verdenskrig - den største konflikt i menneskehedens historie, hedder det blandt andet i erklæringen.

Forstærkninger sendes ind på Omaha Beach nær Vierville sur Mer. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Invasionen af Normandiet har givet inspiration til flere krigsfilm og TV-serier. Blandt de bedst kendte er instruktøren Steven Spielbergs 'Saving Private Ryan' og 'Band of Brothers'.