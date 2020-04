Vi behandles som skraldemænd

Tårer, tristesse, tragedie - og derefter en regning på mange tusinde kroner for en god og værdig afsked. Det er en del af den virkelighed, danske bedemænd står i, når de skal håndtere begravelser og bisættelser dagligt på en diskret og følsom måde i respekt for de pårørende.

Men respekten går ikke den anden vej nu, hvor coronakrisen også er blevet en del af bedemændenes hverdag. Det mener flere bedemænd, som Ekstra Bladet har talt med.

Niels Wessberg og Dorthe Stofsky, her i normalt bedemandstøj, savner mere information fra Sundhedsstyrelsen og mere opmærksomhed fra omgivelserne på deres sikkerhed og arbejdsvilkår under coronakrisen. Foto Ernst van Norde

- Jeg har kun respekt for selve skraldemandserhvervet, men i overført betydning synes jeg, vi er blevet behandlet som skraldemænd og ikke bedemænd i den seneste tid. Ingen har tænkt på os, der måske skal komme og rydde op efter alle andre har været inde over et coronarelateret dødsfald, siger Niels Wessberg, der på syvende år er selvstændig med Begravelse Randers og årligt servicerer omkring 200 dødsfald sammen med sine tre ansatte.

Han hentyder blandt andet til, at sygehuse, plejecentre og myndigheder har været for dårlige til entydigt at informere og udstikke retningslinier også for bedemændenes fremgangsmåde, når de har skullet tage hånd om de mange hundrede, hidtidige coronarelaterede dødsfald i Danmark.

- Vi er hamrende usikre og føler, vi må fægte os frem. Derfor betragter vi nu alle afdøde som coronarelaterede og ifører os værnemidler med handsker, dragt og maske for at beskytte os selv og vores omgivelser, siger Niels Wessberg.

Direkte hjem i bad

Hos Danmarks næststørste bedemandsforretning, Begravelse Danmark med hovedkontor i Brøndby, nikkes der genkendende til den Randers-baserede kollegas kritik.

- Plejecentrene gør generelt en stor indsats, men de glemmer ofte at informere os tilstrækkeligt i forbindelse med coronarelaterede dødsfald, Så står vi i en situaion, hvor vi selv er nødt til at tage fat i pårørende eller plejepersonale for at få flere oplysninger om dødsårsagen, forklarer Susanne Schrøder, der er driftschef hos Begravelse Danmark.

Hun fortsætter:

- Har der har været coronavirus indblandet, har vi derefter kunnet tage vores forholdsregler med at iklæde os værnemidler og så vidt muligt vente med at hente afdøde til sidst på dagen for straks at køre direkte hjem og gå i bad.

Det kan se ret klinisk og koldt ud, når en bedemand nu om dage håndterer en afdød. Foto Aleksander Klug

Bedemandsforretningen med filialer i hele landet har næsten dagligt skullet håndtere situationer, hvor de har savnet bedre og klarere retningslinier fra myndighederne.

- Generelt synes jeg bedemændene har været oversete under coronakrisen. Vores personale er med al respekt lige så meget værd som en sygehjælper eller kirketjener, men som sådan er vi ikke blevet behandlet, mener Susanne Schrøder.

Ikke to plejehjem er ens

Ifølge Niels Wessberg har han og kollegerne været så usikre, at de har været nødt til at ringe til Sundhedsstyrelsens coronahotline for at få svar på nogle af de mange spørgsmål, der har trængt sig på. Usikkerhed er dog ikke den eneste problematik, der er fulgt i halen af corona.

- Det er både besværligt og svedigt at skulle gå rundt som et andet rumvæsen, når man er på arbejde, og vi har enkelte gange oplevet, at pårørende ikke synes om det eller ikke forstår det. Men så må de vælge en anden bedemand, for vi går ikke på kompromis med sikkerheden, siger Niels Wessberg.

Foto Ernst van Norde

Indehaver af Mariagerfjord Begravelsesforretning, Brian Bech, har også mærket til frustrationer og usikkerhed.

- Vi kommer jævnligt på et plejehjem, men de har ikke ens procedurer nogen af stederne. På ét plejehjem kan vi bare gå ind i det tøj, vi nu har på, mens vi på et andet skal være iført værnemidler. Mange ting virker meget tilfældige, siger Brian Bech.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sundhedsstyrelsen: bær værnemidler

Ekstra Bladet har modtaget følgende mailsvar fra Sundhedsstyrelsens presseafdeling på spørgsmålet om, hvad deres kommentar er til, at flere bedemænd savner retningslinier og mere og bedre information:

'Sundhedspersoner, pårørende og bedemænd, der kommer i kontakt med afdøde med mistænkt eller påvist covid-19, skal på grund af risikoen for kontaktsmitte bære værnemidler i form af handsker og langærmet overtrækskittel. Der er ikke behov for maske eller mundbind ved almindelig håndtering af (corona)afdøde, da der ikke er risiko for aerosoldannelse og dråbesmitte.'