- Vi drukner i katte

Selvom der de seneste år har været slået rekord i antallet af herreløse katte på de danske dyreinternater, ser det ud, som om dette efterår bliver endnu værre.

- Vi er pressede. Vi er rigtig pressede, siger Christina Christensen Agerskov, der er dyreværnsansvarlig hos Inges Kattehjem. Især foreningens afdelinger i Glostrup og Odense er fyldt til randen af katte i nød.

- Vi har måttet tage vores pensionsafdeling i brug, fordi vi ellers ikke har plads nok.

- Det er små killinger fra i sommer, der nu kommer retur fra plejefamilierne, det er voksne katte, der indleveres, og det er både helt nye killinger og lidt større. Nogle af dem er vilde, men mange af dem er tamme, siger hun.

Samme triste melding lyder fra foreningen Nordsjællands Kattehjælp. Her arbejder alle frivilligt, og katte i nød sendes i pleje hos private familier, før de sendes ud i nye hjem. Og dem er der mange af - altså katte i nød.

- Vi har fyldt helt op og mere til. Vi har fået rigtig mange henvendelser de seneste uger, og hvis det fortsætter, bliver vi nødt til snart at lukke for henvendelser. Og det kan holde mig vågen om natten, for så er der jo katte, der ikke får hjælp, siger Joan Bruun Andersen, der er formand for foreningen.

Når to bliver til 40

Mens foråret plejer at være den travle periode med mange killinger, er det i år omvendt - der er det her i efteråret, at travlheden er værst.

- Vi har mange sager med store kattehold. Det kan være i en kolonihave, hvor der pludselig er mange katte. Nu flytter folk ud af kolonihaverne, og så er kattene overladt til sig selv. Heldigvis er folk blevet meget bedre til at reagere, når der er katte i nød, også selvom de er vildtlevende, forklarer Christina Christensen Agerskov fra Inges Kattehjem.

Det kræver et stort arbejde, hver gang et kuld killinger bliver fundet. De sendes i pleje, indtil de er tillidsfulde og gamle nok til at komme ud i nye hjem. Inden da er de vaccinerede, øremærkede og neutraliserede, så ikke også de får en masse uønskede killinger. Foto: Nordsjællands Kattehjælp

Og det samme oplever man hos Nordsjællands Kattehjælp. Sager, hvor et par katte har fået et kuld killinger, som hurtigt bliver kønsmodne og selv får killinger. Sådan kan to uneutraliserede katte på under et år skabe en uoverskuelig situation med masser af uhåndterbare katte, der har brug for hjælp.

Når man hos Inges Kattehjem får de sager, er det om at få kattene hurtigt indfanget og killingerne ud i plejefamilier, mens de stadig er små.

- Jo yngre de er, jo nemmere er det at gøre dem tamme, så de kan komme ud i nye hjem, siger Christina Christensen Agerskov.

Dumpes som skrald

Men det er ikke kun vildtlevende katte, der indleveres hos Inges Kattehjem. Og den dyreværnsansvarlige undrer sig over, hvorfor så mange tamme og tillidsfulde killinger pludselig dukker op.

- Man kan jo frygte, at de er smidt ud. At folk har fået killinger og ikke kan finde hjem til dem og så smider dem ud. Eller bare lukker dem ud - killinger har ingen stedsans, så lukker man dem ud, kan de nemt blive væk, forklarer hun.

Dør af sult og kulde

Det er en sejlivet myte, at tamme katte kan klare sig selv. Når kulden sætter ind, og musene gemmer sig, er der simpelthen ikke mad nok til at mætte en kat.

- En tam kat, der er vant til at få sin mad i en madskål, kan ikke klare sig udendørs en hel vinter. De dør af sult eller kulde, siger Christina Christensen Agerskov.

Livet er barskt for de vildtlevende katte i Danmark, og sult og kulde tager livet af mange hvert år. Denne kat er en af de heldige, der kom ind hos Nordsjællands Kattehjælp, før det var for sent. Foto: Nordsjællands Kattehjælp

Anderledes ser det ud med de vildtlevende katte, men de har dog også brug for en hjælpende hånd.

- De kan leve et fint liv, hvis man fodrer dem og sørger for at give dem et varmt sted at sove. Og så skal man få dem neutraliseret, for ellers har man hurtigt ti eller tyve katte i stedet for én, siger hun.

Det skal du gøre, hvis du finder en kat Hos Inges Kattehjem og Nordsjællands Kattehjælp mener man, at alle herreløse katte bør have hjælp. - Selvom katten ikke ser sultende eller syg ud, bør man hjælpe den. Den kan være blevet væk hjemmefra, og får den ikke hjælp, bliver den syg før eller siden, siger Christina Christensen Agerskov. Så finder man en voksen kat eller killing, bør man reagere. - Man kan starte med at spørge i området, om nogen kender katten. Er det små killinger, bør man vente i nogle timer og holde øje med, om moderen kommer tilbage, siger hun. Er der ingen, der melder sig som ejer af katten, bør man indfange den og få hjælp af en dyreværnsforening. - Hvis der er helt fyldt hos foreningerne, så de ikke kan tage den ind med det samme, kan man holde den i området ved at fodre den og forsøge at gøre den mere tillidsfuld. - Har man mulighed for det, kan man selv tage den ind i varme og sikkerhed, indtil man kan indlevere den på et internat, siger hun. På internaterne bliver de tamme katte neutraliseret, vaccineret og chippet eller øremærket, før de sendes ud i nye hjem. Hos Nordsjællands Kattehjælp har man succes med at sende vilde killinger ud til plejefamilier, hvor de gøres tamme, før de får nye hjem.