'Vi flytter ikke': Folkeoprør mod campingrydning

I februarkulden samledes utallige danskere med kage, kaffe og varm tomatsuppe på en campingplads i det østsjællandske.

Onsdag klokken 12 var nemlig skæbnetimen for Corona Camping, der er blevet påbudt af Køge Kommune at sende omkring 80 fastliggere væk fra campingpladsen.

De fremmødte var beboerne selv, pårørende, pladsens naboer og støtter fra nær og fjern, ligesom suppen var blevet doneret af to venlige, anonyme kokke.

Campingpladsen, der normalt huser beboere, der alle af forskellige årsager har slået sig ned og gjort stedet til deres hjem, var omdannet til en arena for et folkeoprør mod 'systemet', som de kalder det derude.

Alle ventede de på, at klokken slog 12, og at repræsentanter fra kommunen en time senere skulle komme og besigtige campingpladsen.

To menige ansatte fra Køge Kommune mødte onsdag op til en fyldt Corona Camping. Utallige havde indfundet sig i protest mod rømningen. Foto: Emil Agerskov

Flytter ikke

Inden deadline skulle beboerne ud af pladsen, ligesom faste installationer som terrasser og opsatser skulle fjernes.

Men alt stod, som det plejer, og det er også forventeligt, hvad kommunens folk må have noteret sig på besøget. Og på campingpladsen er der da heller ingen, der har intentioner om at rykke sig ud af flækken.

Kommunens repræsentanter blev modtaget af røde hjerter malet på grusvejene og skilte med teksten 'Vi flytter ikke'. Planen var, at det skulle foregå som en stille protest, men enkelte kunne ikke kontrollere trangen til at buhe ad og komme med tilråb mod embedsmændene.

Hos både campingpladsens ejere, Susanne og Michael Farnø, og deres advokat, Christiania-defensoren Knud Foldschack, er der ingen tvivl om, at det er Køge Kommune, der står med et større forklaringsproblem.

Efter kommunens repræsentanter havde forladt området, sendte de fremmødte hjerteballoner til himmels. Foto: Emil Agerskov

Inviteret til møde

Det er endnu uvist, hvordan det videre forløb kommer til at være.

- Vi fik faktisk at vide, at de meget gerne vil lave et møde med os på kommunekontoret, og det tager vi da imod. Det synes vi da er en god idé. Det havde måske været nemmere, hvis de havde gjort det lidt før, men bedre sent end aldrig. Det er dejligt, siger Michael Farnø.

Om det betyder, at stedet, som det fungerer nu, stadig kan nå at blive reddet, ved de dog ikke.

- Vi tror selv på det her. Ellers havde vi ikke kørt så langt, som vi gør nu, siger han videre.

De to repræsentanter fra Køge Kommune er blot menige ansatte, understregede både pladsens ejere og advokat flere gange. Foto: Emil Agerskov

Svigter borgerne

Advokat Knud Foldschack mener, at Køge Kommune med denne sag svigter de borgere, den skal beskytte.

- Det er en dybt, dybt tragisk sag. Den har kørt i mange år, og nogle gange er der en kold jura, der karambolerer med det menneskelige hensyn.

- Overordnet kan man sige, at Køge Kommune har en opgave i at passe på sine borgere. Og det, der er ulykkeligt i den her sag, er, at der er gået en ensporet sagsbehandling i gang. De går målrettet efter at nedlægge en campingplads, som i øvrigt i 50-60 år har haft en supergod funktion og hjulpet en masse borgere, siger Knud Foldschack.

Han kalder det 'forfølgelse' af borgere, man ellers skulle tage sig af, og han mener, at Køge Kommune som forvaltningsmyndighed forsømmer at sikre, at borgerne får både bolig og hjælp.

Knud Foldschack (th) har været Corona Campings advokat de seneste tre år. Sammen med ejer Michael Farnø (tv) har de forsøgt at kæmpe mod kommunens beslutning. Foto: Emil Agerskov

Fik overraskende brev

På selvsamme dag, som pladsen skulle være ryddet for fastliggere, modtog nytilkomne Nicolaj Sommer et brev fra myndighederne med Køge Kommunes stempel.

Det indeholdt hans nye sundhedskort, og adressen på kortet hedder Coronavej 1 - campingpladsens adresse. Og det vækker undren hos Nicolaj Sommer, der til daglig arbejder som vinduespudser.

- Jeg synes, det er fuldstændig grotesk, siger Nicolaj Sommer, der flyttede ind på pladsen for en uges tid siden, fordi han manglede et sted at bo.

Nicolaj Sommer kendte godt til situationen, da han flyttede ind på Corona Camping for blot en uges tid siden. Med indflytningen viser han også sin støtte, siger han. Foto: Emil Agerskov

For ham giver det ingen mening, at man fra myndighedernes side giver ham lov til at have sin folkeregisteradresse på campingpladsen med den ene hånd, men samtidig kræver ham væk fra stedet med den anden.

- Men der er mange ting, der ikke hænger sammen. Jeg synes, det er grotesk, at nogle, der bare passer sig selv, skal smides ud, siger Nicolaj Sommer om hele situationen.

- Har betydet alt

Det er ikke kun for pladsens beboere, at Corona Camping har gjort en forskel.

Blandt de mange fremmødte mødte Ekstra Bladet en tydeligt rørt Jørgen Ancher, der for seks år siden fik lov til at komme i praktik hos ejerparret.

Han havde gennem længere tid døjet med både depression og arbejdsløshed, men stedet og muligheden gav ham både arbejde og formål i livet, og det, fortæller han, har haft afgørende betydning for hans liv.

- Det har betydet sindssygt meget for mig, siger Jørgen Ancher med tårer løbende ned ad kinderne.

- Jeg er sgu ked af det, hvis det ender sådan her.

Jørgen Ancher var i praktik på campingpladsen for seks år siden. I dag er han igen i job, og den succes tilskriver han Corona Camping. Foto: Emil Agerskov

Kom i arbejde

Jørgen Ancher har i dag job i Roskilde Kommune, og den succes tilskriver han Corona Camping.

Sammen med en anden fik han til opgave at ordne pladsen og holde den ved lige. Men det var ikke kun arbejdsopgaverne, der fik ham på rette spor.

- Her er nærvær, og man accepterer folk, som de er. Ja, det lyder lidt ... men sådan er det bare. Og dem, der bor her, har altid haft et kæmpe sammenhold, som man ikke finder andre steder, siger han.

- Det er fuldstændig forkert det her. Hvis man skulle stoppe det, skulle man have gjort det for mange år siden. Man har ladet det køre, og kommunen har accepteret, at folk flyttede herud, siger han.

Hvad bliver det næste?

En anden campingejer, Lars Nielsen, havde i dagens anledning også lagt vejen forbi det folkelige campingoprør for at støtte pladsens ejere og beboere.

Han ejer en campingplads i Nykøbing Falster, hvor der også er fastliggere - omend ikke så mange som hos Corona Camping -, og han frygter, at hvis Køge Kommune lykkes med at rømme stedet, vil andre kommuner gøre det samme.

- Dem, der bor her, er nogle mennesker, der skal have noget hjælp, og det får de her på campingpladsen, og det får de også på mange andre campingpladser, siger Lars Nielsen.

- Hvis der er en campingplads, der skal lukke, så skal man også lukke andre campingpladser.

Lukker man for Corona Camping, vil det også ske andre steder, siger Lars Nielsen, der ejer en campingplads i Nykøbing Falster. Foto: Emil Agerskov

Lars Nielsen siger, som så mange andre gør det, at Corona Camping og andre lignende campingpladser gør en stor forskel for campingbeboerne, og hvis de ikke længere kan være der, vil det koste kommunerne mange penge i blandt andet psykologhjælp.

- Ejerne af den her slags campingpladser er jo mennesker, der holder andre mennesker oppe, siger han.