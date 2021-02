Vi frygtede også en 'britisk virus' for præcis 20 år siden

I dag er det den britiske coronavirus-mutation, der har sat Danmark i alarmberedskab. For 20 år siden var det noget helt andet, der heldigvis aldrig blev så omfattende som coronavirus-pandemien

Den britiske B117-mutation har skabt frygt for et voldsomt coronavirus-udbrud i Danmark og resten af verden. Dens mere smitsomme karakter har fået alarmklokkerne til at ringe.

Men det er langt fra første gang, at vi har frygtet noget fra Storbritannien.

For præcis 20 år siden betød en rapport om mund- og klovsyge i en lille britisk by, at sundhedsmyndighederne i hele Europa fik travlt. En ting var dog markant anderledes. Sygdommen rammer kun i ekstremt sjældne

Det hele startede på et slagteri i den britiske by Essex, hvor der blev fundet mund- og klovsyge i 27 grise. Og det skulle hurtigt vise sig, at det havde spredt sig hurtigt. Meget hurtigt.

Også advarsler om mund- og klovsyge blev hængt op for at advare folk med kæledyr. Foto: Klaus Gottfredsen.

Fakta om mund- og klovsyge Sådan smitter den:

Virussen er enormt smitsom og kan overføres på mange måder: Direkte kontakt mellem dyrene

Indirekte kontakt

Overførsel via fødevarer

Luftbåren smitte over store afstande, hvis det blæser meget

Overførsel fra overflader Fare for mennesker:

Sygdommen er ikke farlig for mennesker, og den rammer os kun i ekstremt sjældne tilfælde. Ingen mennesker blev registreret smittede under udbruddet i 1983. Der sker der:

Hvis uheldet skulle være ude, og et udbrud rammer Danmark, så har vi en helt konkret handleplan. Og den er ganske omfattende. Alle klovbærende dyr i besætningen skal aflives, og it et område omkring en smittet besætning vil politiet oprette en overvågningszone med en radius på mindst 10 kilometer samt en beskyttelseszone med radius mindst tre kilometer.

I de efterfølgende dage spredte virussen sig blandt dyr i 57 farme i hele Storbritannien, og det fik myndighederne til at reagere.

Ifølge BBC blev alt i en radius af otte kilometer lukket ned i såkaldte eksklusionszoner, som man kendte det fra atomkatastrofen i Tjernobyl.

Også EU reagerede prompte og valgte at indføre totalt forbud mod at importere dyr eller produkter fra dyr fra Storbritannien. Frygten for et omfattende europæisk udbrud var enorm. Også i Danmark.

I 1966 var der et mund- og klovsyge udbrud i Sverige. Det fik husmødre og mænd i hobetal til at tage færgen fra Helsingborg til Helsingør for at købe kød med hjem til Sverige. Foto: Erik Petersen.

Årsagen er, at et stort udbrud kan få kæmpe konsekvenser for landbrugets produktion og ende med at koste milliarder af kroner. Seneste udbrud i Danmark var i en besætning på Fyn i 1983.

Udbruddet i Storbritannien blev officielt erklæret forbi 30. september 2001, efter op mod fire millioner dyr var blevet slagtet. Især Skotland var hårdt ramt, og det vurderes, at landet tabte op mod 500 millioner pund på landbruget og turismen i landet.