- Vi frygter Løkkes plan

Patienter, pårørende, personale og politikere er enige om at være bekymrede for, at en sundhedsreform og en afskaffelse af regionerne vil forringe forholdene for alle - en regionspolitiker tager dog fyringstruslen afslappet

Hvorfor ændre på noget, som fungerer ret godt.

Som sådan kan den korte version af en række reaktioner lyde, efter at Ekstra Bladet torsdag tog temperaturen på forskellige fag- og interessegruppers holdning til, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) pønser på at nedlægge de fem regioner med en kommende sundhedsreform.

Således ses der med en vis ængstelse frem til mødet i Venstres hovedbestyrelse fredag eftermiddag.

Simpelthen fordi både statsministerens eget politiske bagland og folk med fingrene nede i kagedåsen professionelt og som behandlingskrævende er uforstående over for Løkkes ønske om forandringer.

Foto: Ernst van Norde

Et medlem af regionsrådet i Region Midt og en af Løkkes bekymrede partifæller, Christian Møller-Nielsen, tager det som pensionist og lokalpolitiker igennem 22 år afslappet, at han ser ud til at have en fyreseddel hængende over hovedet.

- Så attraktivt er det heller ikke at være regionspolitiker, og jeg tror, de fleste kolleger fra regionsrådene tænker det samme som mig. Jeg er mere optaget af og bekymret for, om sundhedssystemet vil fungere lige så godt efter en sundhedsreform, hvor man har nedlagt regionerne, siger Christian Møller-Nielsen.

Uklart hvad Løkke vil

Vi møder den tidligere lægefaglige direktør for regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel foran indgangen til Akutmodtagelsen ved Aarhus Universitetshospitals kun syv måneder gamle faciliteter i Skejby.

- Hvorfor nedlægge et system, som på en lang række områder er velfungerende. Når man så heller ikke har noget bedre at stille i stedet, bliver jeg for alvor bekymret, siger Christian Møller-Nielsen.

Afdelingssygeplejerske Hanne Boyles er ligesom en kollega i Akutmodtagelsen, reservelæge Katrine Bjørnshave Bomholt, usikker på, hvad Løkke konkret vil forbedre i forbindelse med en mulig nedlæggelse af de fem regioner med i alt 205 folkevalgte politikere.

- Jeg synes, det virker utydeligt, hvad statsministeren vil. Jeg har ikke hørt ham udtale sig om sundhedsreformen, men jeg har læst hans nytårstale på skrift, og deraf forstår jeg ikke, at han vil nedlægge regionerne. Han taler derimod om mere tværfagligt samarbejde og om patienten før systemet.

- Men det er vi jo allerede godt i gang med, siger Hanne Boyles.

Folkevalgte frem for embedsmænd

Reservelæge Katrine Bjørnshave Bomholt ønsker ikke at udtale sig om eventuelle fordele og ulemper ved en nedlæggelse af regionsrådene, og hun savner mere information og inddragelse af de berørte faggrupper forud for det, der kan udmønte sig i betydelige ændringer i personales og patienters vilkår.

- Med mere tværfagligt samarbejde og flere varme hænder kan vi øge patientsikkerheden, og det er jeg åben over for, men jeg mangler mere viden om, hvad en afskaffelse af regionerne får af konsekvenser, siger Katrine Bjørnshave Bomholt.

Reservelæge Katrine Bjørnshave Bomholt savner information om den kommende sundhedsreform, og at faggrupper inddrages i beslutningerne. Foto: Ernst van Norde

Medlem af region midt, Christian Møller-Nielsen (V), påpeger, at det nuværende system er med til at opretholde borgernes direkte, demokratiske indflydelse på sundhedsvæsenet via de folkevalgte regionspolitikere.

- Regionerne har leveret varen med fremgang på næsten alle parametre, siger Christian Møller-Nielsen med henvisning til kvalitet, produktivitet og tilfredshed hos patienterne.

- Jeg foretrækker, at ansvaret for et velfungerende sundhedssystem ligger hos lokalt folkevalgte frem for statslig styring via embedsmænd, tilføjer Christian Møller-Nielsen.

***

Pilen op for sundhedsvæsenet

Brugerne af sundhedsvæsenet - patienter og pårørende - stiller sig ligesom politikerne og de professionelle undrende og skeptiske over for statsministerens nytårsbudskaber om en sundhedsreform, der kan føre til en nedlæggelse af de fem regioner.

Med små forskelle og nuancer lød dommen blandt de patienter og pårørende, Ekstra Bladet talte med i Akutmodtagelsen ved Aarhus Universitetshospital, at Lars Løkke Rasmussen rammer ved siden af skiven med sine planer om et forbedret sundhedsvæsen, der skal sætte patienten før systemet.

Foto: Ernst van Norde

Joel Johannesen, 28 år, studerende, Aarhus, patient med brud på anklen:

- Umiddelbart forstår jeg ikke, hvad det skal til for, og kan kun sige, at hvis det medfører mindre ventetid, så er det altid godt. Første gang, jeg var her, ventede jeg ret længe, mens det denne gang er gået hurtigere.

- Jeg synes ikke, der er behov for de store forandringer, fordi vores sundhedssystem generelt fungerer fint.

Foto: Ernst van Norde

Gunilla Margrethe Schumacher, 80 år, pensionist, Aarhus, patient med brækket finger:

- De (regionerne, red.) skal da ikke nedlægges. Hvorfor skulle de det. De fungerer aldeles udmærket, og det mærker jeg for eksempel ved, at lægerne her på skadestuen er meget flinke og dygtige.

- Generelt er jeg dog ikke helt tilfreds. MIn hjemmehjælper har alt for travlt og er næsten på vej ud af min dør, inden hun er kommet ind, når hun er forbi mig hver morgen. Hun har højst fem-ti minutter til at gøre, hvad hun skal, og det er for lidt.

Foto: Ernst van Norde

Lars Bennedsen, 54 år, Aarhus, kommunikationsmedarbejder og pårørende til sin kone, der modtager behandling for brud på ryg og arm:

- Løkkes planer bekymrer mig, fordi jeg oplever, at vi tilbydes en god behandling på alle niveauer. I begyndelsen var jeg kritisk over for regionerne, men siden har jeg fundet ud af, at de har en vigtig funktion som folkets stemme i forhold til sundhedssystemet.

- Danmark har et fantastisk sundhedssystem. Selv om der mange steder og på mange afdelinger har været massive besparelser de senere år, så løfter personalet generelt sundhedsopgaven over for danskerne bedre i dag end for år tilbage. Det er en af grundene til, at jeg betaler min skat med glæde.