Vi har glædet os som små børn

Den pivkolde februarvind uden for stod i skarp kontrast til den varme, hvormed elever, lærere og forældre nød gensynet med hinanden inden for på Engdalskolen mandag morgen.

Cirka halvdelen af skolens knap 1000 elever - de mindste fra 0. til 4. klasse - var tydeligvis spændte og glade over at være tilbage i selskab med klassekammeraterne, og det skortede ikke på højlydte hilsner, brede smil og tilløb til legeaftaler i minutterne, inden det ringede ind til første time lidt efter klokken otte.

- Hej og velkommen tilbage. Har I glædet jer til at ses igen, indledte klasselærer Kirsten Stranddorf over for 0. C, som ikke tøvede med at svare ja på en klangbund af forløst forventningsglæde.

Skoleleder Anders Munthe kunne heller ikke skjule sin glæde over at have i det mindste halvdelen af eleverne tilbage på Engdalskolen vest for Aarhus, der har eksisteret som kommuneskole siden 1936 og således har huset masser af liv og glade dage siden før Anden Verdenskrig.

Skoleleder Anders Munthe har fem og et halvt år på bagen i sin ledende rolle på Engdalskolen, og han har med det seneste års nedlukninger kunnet konstatere, at en skole uden elever er et trist syn. Foto Ernst van Norde

- Det har været en forfærdelig trist tid. En skole skal jo summe af liv som nu, siger han, da han byder på kaffe på sit kontor, hvorfra han med en vis undren har observeret regering og myndigheders fremgangsmåde den seneste uges tid.

Vi har jo prøvet det før

Han henviser til pressemødet for en uge siden, forrige mandag, da det blev officielt, at de mindste elever skulle tilbage efter den anden totale skolenedlukning siden marts i fjor, da coronakrisen tog sit første livtag på Danmark.

- Vi fik først endelig besked om genåbningen fra undervisningsministeriet torsdag aften klokken 20.50. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skulle holdes hen i uvished så længe, og havde det ikke været for de mange fleksible kolleger og samarbejdsvillige forældre, ville vi dårligt kunne nå at være klar til at slå dørene op allerede nu med de forberedelser, det trods alt kræver, siger Anders Munthe.

Forventningens glæde mod at vende tilbage til skolen har været stor blandt de små skoleelever rundt omkring i landet, og det kunne ses og høres på Engdalskolen i Brabrand mandag morgen. Foto Ernst van Norde

Markeringer med afstandskrav, håndsprit og, ikke mindst, opgaven med at kommunikere ud til forældre og elever i hvilke rammer, skoledagen nu skal afvikles er blot et udpluk af de mere eller mindre praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der så at sige skal sidde lige i skabet fra første skoledag.

- Nej, vi er ikke nervøse, for vi har jo nu prøvet det hele før, og vi har set elever og personale være syge (med covid-19) og vende tilbage og være raske igen. Det, tror jeg, betyder meget både for ansatte og elever, siger skolelederen.

Klasselærer Kirsten Stranddorf byder 0. C velkommen tilbage mandag morgen på Engdalskolen i Brabrand ved Aarhus. Foto Ernst van Norde

Relationer kommer i første række

Der har hidtil været 27 smittetilfælde på Engdalskolen, heraf hos 24 elever fra primært 6.-9. klasserne, og kun i ganske få tilfælde har smitten spredt sig internt på skolen. Samtidig har der været i alt 21 hjemsendelser af klasser med mistanke om eller konstateret smitte.

- Vi vil selvfølgelig gøre alt i vores magt for at undgå flere smittede, men skulle det ske igen, har vi erfaringer fra tidligere at trække på.

Ifølge skoleleder Anders Munthe er alle de 65 lærere, 27 pædagoger og det øvrige administrative og praktisk orienterede personale blevet coronatestet forud for første skoledag efter nedlukningen i december i fjor. Foto Ernst van Norde

- I det hele taget har jeg fuld tillid til, at vi nu er klædt meget bedre på til at håndtere både sygdomstilfælde, hjemmeundervisning og alt, hvad der ellers hører med til denne specielle tid, siger Anders Munthe, der selv har glædet sig, som var det første skoledag efter en lang sommerferie.

- Med den åbenhed og ansvarlighed personale og forældre har udvist i hele forløbet, skal det nok gå, og nu handler det først og fremmest om at fokusere på alles relationer til hinanden på kryds og tværs.

- Så må det skolefaglige komme i anden række til at begynde med, siger skolelederen.