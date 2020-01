Vi hører rotterne skrige, slås og føde unger

Peter Andreasen har foreløbig fanget 20 rotter på og omkring nabogrunden på Laurbærvænget i Tranbjerg syd for Aarhus. En af dem var så stor, at den 'kun' havde brækket ryggen, da han så den ligge i en fælde, så han var nødt til at slå den ihjel med en hammer.

- Min kæreste og tvillingesønner er ligesom jeg selv dybt frustreret, og vi er ved at nå dertil, hvor vi desværre må give op og finde en anden bolig, siger Peter Andreasen med - endnu - et dybt suk.

Dem - suk og skrig fra rotter - har der været mange af, siden han og familien lejede sig ind i det 75 kvadratmeter store rækkehus for knap 10 måneder siden.

- Vi kan følge med i, når de får unger og slås, og nogle gange lyder det nærmest, som om det er en ræv, der kommer løbende oven over os, siger den 45-årige familiefar og serviceassistent ved Marselisborg Gymnasium i Aarhus.

Peter Andreasen er dybt frustreret over, at han og hans famillie er nærmeste nabo til en rotterede, men han kvier sig ved bare at bøje sig og flytte. Foto: Ernst van Norde

Blandt andet fordi Peter Andreasen har planer om at videreuddanne sig, passede det som fod i hose til hans og kæresten Nana Christensens økonomi, da parret kunne leje rækkehuset af en af Peters venner. Dengang anede ingen af dem, at de samtidig havde bosat sig klos op ad en rotterede.

- Vi har fuldstændig sikret dette hus mod rotter med blandt andet fuglestop, net i tagrender og plastklodser, og da vi flyttede ind, satte vi nye lofter og nye dampspærre op. Men det ændrer ikke ved, at vi næsten konstant kan høre dem kravle rundt i bjælkelaget mellem loft og stueniveau og i hulmurene, og Nana hører dem skrige fra kloakken, når hun er ude for at ryge, fortæller Peter Andreasen, der ikke er alene om at kæmpe mod rotter.

Den milde vinter giver gnaverne gode vilkår. To store store skadedyrsbekæmpelsesfirmaer - Anticimex og Mortalin - oplevede i slutningen af 2019 markante stigninger i antallet af rotteanmeldelser i flere af landets kommuner. Alene i Kolding Kommune var der i oktober og november 1.000 anmeldelser - så højt har antallet der ikke været siden 2015.

Brødposer og madrester

Den stærkt ubehagelige situation i Tranbjerg lader sig dog ikke umiddelbart løse så nemt. Aarhus Kommune og Rentokil har været ved rottereden fire gange, men de kan ikke få has på skadedyrene - dels fordi rotterne primært er på loftet, dels fordi den private ejendomsret forhindrer dem i at gå ind i det oftest forladte og faldefærdige nabohus, hvor der flere gange er observeret madrester og gamle brødposer fra bageren spredt ud over grunden.

Privatfoto

- Det er et paradis for rotterne og et mareridt for os, og sagen bliver ikke bedre af, at Aarhus Kommune ikke gør noget effektivt ved problemet, siger Peter Andreasen, der i de otte måneder, han har kendt til rottereden, har vægret sig ved at flytte. Både fordi rækkehusets pris og størrelse passer så godt til hans og familiens behov, og fordi det vil være forbundet med nye udgifter igen at skulle rive teltpælene op.

Ude fra vejen er det tydeligt, at rækkehuset på Laurbærvænget i Tranbjerg syd for Aarhus er forsømt og forfaldent. Det er samtidig et paradis for rotter, fordi naboer flere gange har observeret madrester på grunden. Foto: Ernst van Norde

- Men så er der også det principielle aspekt; kan det virkelig være rigtigt, at en enkelt beboer, som stort set aldrig er hjemme, bare kan lade sin bolig forvandle sig til en rotterede, der direkte og indirekte ødelægger hverdagen for en masse naboer og genboer, uden at nogen skrider ind, spørger Peter Andreasen, der som flere andre beboere på Laurbærvænget har lavet adskillige indberetninger til Aarhus Kommune om sagen.

Naboen reagerer ikke

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med den enlige beboer i rottereden. Det samme har Peter Andreasen siden midten af december, og han har skrevet et brev til naboen og lagt det inden for hans dør i tilfælde af, at han kommer hjem i ly af mørket eller på et tidspunkt, hvor ingen opdager det.

Flink og venlig

Situationen har været så tilspidset, at Peter Andreasen og hans familie mod deres oprindelige plan forlod deres hjem i juledagene.

- Hvem har lyst til at sidde og skulle spise lækker mad samtidig med, at man kan høre rotterne få meter fra os, siger kæresten Nana Christensen, der som det seneste eksempel på, at de langhalede gnavere breder sig, nu også kan høre dem kradse mod væggene ind til hendes og Peters soveværelse.

Fortvivlelsen over den fastlåste situation er blevet så markant, at familien for nylig har været ude at kigge på alternative boliger.

Flere af beboerne på Laurbærvænget i Tranbjerg syd for Aarhus venter kun på, at manden og ejeren af rækkehuset i baggrunden kommer hjem, så de kan få en dialog med ham om rotteplagen. Foto: Ernst van Norde

Peter Andreasen så senest naboen med rottereden i den forgangne weekend, hvor han for første gang i flere måneder var hjemme for en kort bemærkning uden at reagere på brevet i døren.

- Han er flink og venlig og har flere gange sagt, at han nok skal få gjort noget, men intet er sket. Jeg har også sagt til ham, at han er blevet indberettet til kommunen, og det har han ikke brokket sig eller været sur over, siger Peter Andreasen og slår opgivende ud med armene.

- Det er ekstremt ulækkert og samtidig frustrerende at sidde magtesløs tilbage. Jeg har også sagt til ham (naboen), at jeg gerne hjælper ham med at rydde huset, men det ønsker han tilsyneladende ikke.

Kommune: En langhåret sag

En løsning af rotteproblemet på Laurbærvej i Tranbjerg ligger ikke lige for, hvis man spørger Aarhus Kommune.

De har - som flere beboere - adskillige gange forgæves forsøgt at komme i kontakt med den midaldrende mand, som ejer rottereden, men som stort set aldrig er hjemme.

- En sag som denne bliver langhåret og tager lang tid, når der er tale om en person, som man ikke kan komme i kontakt med eller få i tale. Oven i kommer, at der en del lovstof involveret, som ikke er så ligetil.

- Vi har i en stor by som Aarhus flere sager af denne karakter, og de ender ofte i retten, siger Lene Nørskov Skjødt, der er funktionsleder for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune.

Hun ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen, fordi den netop har en kompleks karakter.

- Jeg kan foreløbig kun sige, hvad jeg lige har sagt. Herfra er vi nødt til at behandle sagen skriftligt, siger Lene Nørskov Skjødt.

Sådan undgår du rotter

Ved at følge nogle enkle råd kan du reducere risikoen for, at rotter invaderer din bopæl.

Rotter er altædende, hvilket vil sige at de hurtigt tilpasser sig det lokale udbud, hvadenten det er korn, planter, kødrester eller hunde- eller kattemad. Stil derfor ikke mere mad ud til hund eller kat, end de kan spise. Det samme med fuglefoder.

Smid ikke kogte grøntsager eller kød i kompostbunken. Rotter kan leve længe i en kompostbeholder uden at blive opdaget. Du kan sikre din beholder ved at sætte en plade eller metalnet i bunden.

Privatfoto

Rotter kan ikke lide hund og kat, og de flygter instinktivt, hvis de bliver angrebet af en hund eller kat. Derfor et det en god idé at have husdyr, hvis du har risiko for rotter.

Rottesikring af udhuset gøres bedst ved at sikre, at rotterne ikke kan sætte tænderne i noget spiseligt. Du kan opnå yderligere sikring ved at opbevare tingene i tønder og spande eller bøtter med låg.

Husk at du har pligt til at indberette til din kommune, hvis du ser rotter på din grund, i dit hus eller andre steder. Derfra er det kommunens pligt og økonomiske udgift at sørge for at bekæmpe rotterne.

Kilder: DR, Videncentret Bolius og Det Dyreetiske Råd