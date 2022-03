Rikke Pedersen, hendes mand og to børn har to biler og gasforsyning. Hun er derfor meget bevidst om, at der må skæres i udgifterne, hvis Nationalbankens prognose ovenpå stigende energipriser holder stik.

- 33.000 kroner er da mange penge for en børnefamilie. Så selvfølgelig vil det få konsekvenser for os. Vi kommer nok ikke på ferie i hvert fald. Det kunne godt være, den blev valgt fra, siger hun.

Beregninger fra Danske Bank, som er lavet på baggrund af Nationalbankens prognose, viser, at de stigende energipriser kan resultere i en ekstraregning til en gennemsnitlig dansk familie på 33.000 kroner.

Slukkede radiatorer

Årets sommerferie er dog ikke det eneste, der skal skæres på, hvis økonomien skal løbe rundt for Rikke Pedersen og hendes familie. Da hendes mand bemærkede de stigende gaspriser, begyndte han straks at skrue ned for varmen i huset.

- Vi har skåret ned for radiatorer, vi tager korte bade og fyrer lidt mere i brændeovnen, fortæller hun.

Hvis Nationalbankens skrækscenarie bliver til virkelighed, kan regningen stige til 59.000 kroner. I så fald kan Rikke Pedersen blive nødt til at få hjælp af sin far.

- Så må jeg hjem til farmand, tror jeg.