Vi kunne ansætte 10 nye chauffører nu og her

I en normal, sund konkurrencesituation ville Benny Petersen være fokuseret på at få endnu flere kunder. Men han bruger langt mere energi på - foreløbig forgæves - at lede efter chauffører til sine 35 turistbusser hos Vejle Turisttrafik, hvoraf flere holder stille, fordi der ikke er folk til at køre dem.

- Jeg kunne uden at blinke ansætte 10 nye chauffører i morgen. Vi er hele tiden nødt til at takke nej til bestillinger, fordi vi simpelthen ikke har tilstrækkelig arbejdskraft, og det rækker ikke, at jeg og min bror næsten dagligt selv sætter os bag rattet, selvom vi egentlig skulle bruge tiden på andre ting, siger Benny Petersen, der har drevet Vejle Turisttrafik sammen med sin bror de seneste 28 år.

Mange af busserne hos Vejle Turisttrafik holder stillle, fordi busselskabet ikke har nok chauffører til at køre dem - og til dermed at tilfredsstille efterspørgslen blandt kunderne. Foto: Anders Brohus

Manglen på chauffører begyndte allerede at kunne mærkes inden coronasituationen opstod i marts 2020, og siden er det kun blevet sværere og sværere ikke kun for Vejle Turisttrafik, men for hele transportbranchen at rekruttere chauffører. Ifølge direktør i brancheforeningen Dansk Persontransport, MIchael Nielsen, mangler branchen cirka 1000 buschauffører. Oven i kommer, at der mangler mellem 700 og 1000 chauffører til taxakørsel og flekskørsel.

- Et chaufførjob til for eksempel weekend- eller aftenkørsel burde være et eftertragtet job for studerende på niveau med job på tankstationer og i barer og caféer. Det ville være ren win-win-win, siger Michael Nielsen med henvisning til, at de unge ville få et job og en bedre økonomi, bus- og taxaselskaber kunne klare efterspørgslen og ingen kunder ville stå tilbage med transportproblemer.

To dumme aldersgrænser

Ifølge Benny Petersen er Vejle Turisttrafik dybt afhængige af at kunne få pensionister og efterlønnere til at køre.

- Vi har én lærling på 24 år. Den næstyngste er midt i 40'erne og resten over 50 år, siger Benny Petersen om den skæve aldersfordeling blandt de 35 ansatte, som også er en konsekvens af, at man i modsætning til i flere andre lande omkring os i Danmark skal være 21 år for at køre stræk på op til 50 kilometer og 24 år for at køre stræk på over 50 kilometer - og internationalt - med mange passagerer (busser).

Her giver EU-lovgivningen de øvrige EU-lande mulighed for at rekruttere chauffører allerede fra 18 års alderen.

- Det ville selvfølgelig gøre det nemmere at rekruttere nye chauffører, hvis aldersgrænsen i Danmark også blev sænket fra 21 til 18 år, siger Benny Petersen.

Benny Petersen må dagligt selv sætte sig bag rattet for bare at lukke nogle af de huller, hans firma har. Egentlig burde han udelukkende lave administrativt arbejde som direktør for Vejle Turisttrafik. Foto: Anders Brohus

Fire af turist-buschaufførerne hos Vejle Turisttrafik er over 70 år, men går på arbejde hver dag. Til en årsløn i omegnen af 400.000 kroner.

Direktør Michael Nielsen hos Dansk Persontransport mener, at en del af problematikken også ligger i, at ældre chauffører trækkes i pension og efterløn, så snart de har rundet 122.000 kroner i årlig indtjening.

- Hvis det beløb blev hævet, ville det være nemmere at få flere ældre til at fortsætte, påpeger MIchael Nielsen.

