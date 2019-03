Vi må gøre vores bedste

Chefredaktøren på den svenske avis Aftonbladet, Lena K Samuelsson, lægger sig fladt ned.

'Vi har begået fejl,' skriver hun i sin kommentar til en hård kritik fra det svenske pressenævn for brud på de presseetiske regler.

Sagen er voldsom. Den omhandler den tidligere teaterchef på Stockholms stadsteater Benny Fredriksson, som tog sit eget liv for et år siden.

Aftonbladet skrev i artikler baseret på anonyme kilder, at Fredriksson havde en så hård ledelsesstil, at ingen turde sige ham imod. At han havde udsat en medarbejder for sexchikane, og at en anden var blevet tvunget til at få foretaget en abort.

Det svenske pressenævn gør gældende, at det er uklart, om Aftonbladet kendte identiteten på dem, der kritiserede teaterchefen. Ifølge nævnet har avisen ikke gjort tilstrækkeligt for at undersøge beskyldningerne, og artiklerne indeholder stærkt ladede udtryk, dybt nedsættende og krænkende ting, som det er svært at forsvare sig imod.

Efter artiklerne trak Benny Fredriksson sig fra sin stilling, og nogle måneder senere begik han selvmord. Han blev 58 år. Hans enke, operasangeren Anne Sofie von Otter, skrev forleden i en mail til Dagens Nyheter i en kommentar til pressenævnskendelsen:

'Jeg håber virkelig, at Bennys død er et brændemærke i hjertet og i samvittigheden hos alle, som deltog i heksejagten på ham. Som en kraftfuld påmindelse om at møde mennesker med respekt.'

Historierne om Fredriksson kom, da #metoo-bølgen var på sit højeste. Aftonbladets kulturchef, Åsa Linderborg, fik henvendelse fra kilder ved Stockholms Stadsteater, som gav et negativt billede af den ellers roste teaterchef. Og så rullede sagen.

Der er blevet sagt og skrevet en del om, at medier og sindssyge #metoo-fokuserede feminister drev Fredriksson i døden.

Der er mange følelser på spil i den debat. Ser man nøgternt på det, må læren være, at journalister og redaktører altid bør være i et særligt beredskab, når en bølge som #metoo rammer os.

Når der på meget kort tid opstår en slags ny, global sandhed, kan det være svært at holde hovedet koldt. Jeg kan ikke vide, om de fejl, som er begået på Aftonbladet, hænger direkte sammen med #metoo-bølgen. Men jeg ved af egen erfaring, hvor voldsom strømmen af udokumenterede historier var i bevægelsens første tid, og at man som medie skulle gøre sig særligt umage for at holde balancen.

Lige så vigtig #metoo-bevægelsen har været og er for vores måde at omgås hinanden på, lige så vigtigt er det at vogte sig for journalistiske faldgruber.

I sin kommentar efter pressenævnets dom over artiklerne fortæller chefredaktør Lena K Samuelsson, at hun efter sin tiltræden i 2018 har indsat en ny ledelse, oprettet en ny stilling som kvalitetsredaktør og styrket håndteringen af publicistiske og etiske spørgsmål. Hun ville som ny chefredaktør under alle omstændigheder have indført disse nye tiltag. Hun skriver, at hun føler sig tryg ved den måde, Aftonbladet arbejder på i dag. Hun kan dog ikke love, at hendes medie aldrig mere kommer til at begå fejl.

Men som hun skriver, skal vi gøre vores bedste og sørge for at diskutere, hvad vi gør, og hvad vi publicerer.