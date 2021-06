Vi nærmer os otte måneder: Immun eller ej?

De første danskeres coronavaccinepas begynder at udløbe i efteråret, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man skal vaccineres en tredje gang

I øjeblikket forventer Sundhedsstyrelsen, at man er immun i mindst otte måneder, efter man er blevet færdigvaccineret mod coronavirus eller har overstået sygdommen.

Da de første danskere blev færdigvaccineret i januar, betyder det, at deres coronavaccinepas udløber i efteråret - i hvert fald som det ser ud lige nu.

For det er nemlig en mulighed, at den såkaldte immunitetsperiode bliver forlænget, fortæller Lægemiddelstyrelsen til Ekstra Bladet.

Holder øje

Når EU's lægemiddelagentur EMA godkender en vaccine til distribution i EU, får de nemlig en såkaldt 'betinget markedsføringstilladelse', fortæller enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Hanne Lomholt:

- En af betingelserne er, at deres studier skal køre videre. Det betyder, at de fortsat følger de mange tusind forsøgspersoner, som stillede op til de kliniske forsøg, der ligger til grund for godkendelsen af vaccinerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Halvdelen af danskerne over 16 år har fået første stik mod corona, oplyste Heunicke tirsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Derfor kan Lægemiddelstyrelsen i Danmark og resten af EU løbende vurdere, om immunitetsperioden kan forlænges - fordi studierne altså stadig holder øje med de allerførste mennesker, der fik et skud Pfizer eller Moderna-vaccine i armen.

Hypotetisk scenarie

Pfizers topchef, Albert Bourla, trak ellers overskrifter, da han i april sagde til den amerikanske tv-station CNBC, at det kunne være, at man skulle have et tredje stik mod coronavirus.

Men det er hypotetisk scenarie, vurderer professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen:

- Det hele er meget hypotetisk. Nogle af de vacciner, vi får, holder jo hele livet.

Både han og Lægemiddelstyrelsen peger på, at der også er studier uden for vaccineproducenterne, der holder øje med, hvor længe man er immun over for coronavirus efter endt vaccination.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skiltene ved vaccinationscentrene er efterhånden et alment syn i hele landet. Foto: Finn Frandsen

Tilpassede vacciner

I øjeblikket holder sundhedsmyndighederne godt øje med, hvilke coronavarianter der er i udbrud i Danmark.

Det gør de, netop fordi man kan frygte, at en ny variant af den oprindelige coronavirus kan påvirke effekten af en vaccine.

Men om en ny, hidtil ukendt variant kan betyde, at vi skal genvaccineres, er også et hypotetisk scenarie, man må tage stilling til, når tiden kommer, siger Jan Pravsgaard Christensen:

- Det er jo lidt en dark horse. Men EU køber vaccinedoser uden at have lagt sig fast på, præcis hvilke vacciner det skal være.

På den måde kan Danmark sagtens få en mere tilpasset udgave af Pfizer-vaccinen, hvis det skulle blive aktuelt.