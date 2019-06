Du vinder ikke et valg ved at fortælle om alle de gode ting, du og dit parti har fået gennemført. Så hellere trække i julemandsdragten og love guld og grønne skove i øst, vest, nord og syd.

Sådan lyder læren af den syngende valglussing til Dansk Folkeparti både ved folketings- og EU-valget fornylig, hvor det flygtninge-fjendske parti blødte voldsomt og gik fra 37 til 16 mandater på Christiansborg og fra fire til ét mandat i Bruxelles. Blandt de mange tabere var ægteparret Kim Christiansen og Pia Adelsteen, der blev gift i 2014 og nu har pakket to tredjedele af deres liv ned i København for at slå rødder i deres landidyl klos op ad kornmarkerne få kilometer uden for Mariager.

- Vi sejrede ad helvede til med vores 146 asylstramninger og mange andre eksempler på, at vi brugte vores 37 mandater effektivt. Vi tabte blandt andet, fordi andre partier adopterede vores holdninger og andre på højrefløjen råbte højere end os, siger Kim Christiansen.

Hans hustru supplerer:

-Vi var ikke gode nok til at tale om klimapolitik på en seriøs måde, selvom vi tager problemstillingen seriøst.

Pia Adelsteens politiske puls banker videre i byrådet i Mariagerfjord Kommune, mens Kim Christiansen med blot 1156 personlige stemmer i Østjyllands Storkreds rutsjede ud af den politiske arena efter 14 år i Folketinget og personlige stemmetal ved de to seneste valg på knap 3000.

DF-ægteparret Pia Adelsteen og Kim Christiansen har afmonteret hundredvis af valgplakater på det seneste, og nu er deres respektive politiske ambitioner i EU og Folketing foreløbig sat i bero. Foto Ernst van Norde

DF-ægteparret glæder sig til, at de nu får mere tid til at passe deres kombinerede værtshus og spisested A Porta i Mariager. Foto Ernst van Norde

Dygtigt forhandlet hjem

Kim Christiansen er ikke i tvivl om, at der er især én årsag til hans dramatiske dyk - omfartsvejen uden om Mariager til 377 millioner kroner, som han som transportordfører var med til at forhandle på plads i foråret. En såkaldt lortesag, der affødte kritik om ødsleri for egen vindings skyld.

- Timingen var ikke med mig, og jeg følte mig presset af sagen i valgkampen. Selvom jeg havde haft en hær af rådgivere, ville det aldrig være blevet en vindersag for mig, erkender Kim Christiansen og drager et dybt suk, inden han fortsætter:

- I al beskedenhed forhandlede jeg dygtigt forliget hjem, men dele af pressen satte sig ikke ordentligt ind i tingene, og så løb de negative person-vinkler løbsk. TV 2 filmede fra et torv i Mariager, hvor lastbiler sjældent kommer og fortalte ikke, at der ifølge en rapport fra Vejdirektoratet kører 550 lastbiler i døgnet på strækningen, hvor vi ville have omfartsvejen.

- Det var faktisk ikke en møgsag, men en succeshistorie. Jeg forhandlede en omfartsvej hertil, som man har ønsket at få siden 1967. Og jeg gjorde det velvidende, at jeg ikke kunne score personlige stemmer på det, fordi jeg ikke er opstillet her.

- Hvad er der i vejen med at ville noget godt for det område, hvor man kommer fra, spørger Kim Christiansen uden at forvente et svar.

Hjemmebaren i et lille anneks ved siden af swimmingpoolen har samlet støv på det seneste, men nu får Kim og Pia mere tid til også at nyde den side af tilværelsen. Foto Ernst van Norde

179 københavnere

Det får han så alligevel fra sin hustru, hvis nederlag til EU-valget var forholdsvis forudsigeligt efter Ekstra Bladets afsløringer af Dansk Folkepartis sandsynlige misbrug af EU-midler.

- Hvis vi politikere ikke ville kæmpe for forbedringer i de lokalområder, hvor vi kommer fra, så kunne vi lige så godt have 179 folketingsmedlemmer fra København. Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre har kæmpet for en hærvejs-motorvej, siden han kom i Folketinget, og Andreas Steenberg fra Radikale Venstre har også kæmpet for en omfartsvej ved Haderup i Vestjylland, forsvarer Pia Adelsteen sin mand, som hun brændte varm på allerede i de første år, hun var i Folketinget og var hans kollega i transportudvalget fra 2007 til 2011.

Nu vil Kim Christiansen bruge resten af sommeren på at sunde sig samtidig med, at han og hustruen får mere tid til at passe værtshuset A Porta med rød-hvid ternede duge i spiseafdelingen og smørrebrød og stjerneskud på menuen.

Mens Pia Adelsteen har været et politisk menneske siden folkeskolen og ifølge eget udsagn 'slet ikke' er færdig med politik, så er det sidste forlig formentlig lavet med Kim Christiansens aftryk.

- I stedet for at sætte mig ned og tude over nederlaget, vil jeg hellere glæde mig og være stolt over, at jeg fik 14 gode år i et job, hvor man har indflydelse på, hvordan vores samfund skal indrettes.

- Jeg er ikke typen, der sætter mig bagest i salen og fører en stille politisk tilværelse, og det har selvfølgelig givet nogle tæsk, siger Kim Christiansen, der dog ærgrer sig over timingen i sagen om omfartsvejen.

Kim Christiansen nyder at trille afsted i sin veteranbil - en chevrolet årgang 1957. Foto Ernst van Norde

Færdig med Radio 24syv

DF-parret tilslutter sig ikke det kor, der beskylder pressen for partiets dramatiske nedsmeltning, men Kim Christiansen er færdig med Radio 24syv, efter at de i en spøgefuld sammenhæng ringede til Pia Adelsteen og sagde, at en lastbil var kørt ind i A Porta. Radio 24syv har siden undskyldt, men det har ikke afholdt Pia Adelsteen for at melde dem til politiet.

- Jeg kommer aldrig til at lave noget med Radio 24syv igen. Jo før den lukkes, jo bedre, siger Kim Christiansen og bedyrer, at han har haft et godt samarbejde med mange journalister på Christiansborg.

- Man bliver lidt paranoid. Visse journalister går kun op i at svine politikere til. Det er helt i orden, at I stiller kritiske spørgsmål, men jeg bryder mig ikke om, når nogen går efter manden i stedet for bolden.

Hverken hos Kim eller Pia er der bitterhed over nederlaget, og de kaster ikke mudder efter Kristian Thulesen Dahl eller DF-ledelsen i det hele taget.

- Vi kan jo ikke bare ændre vores politik, fordi vi har haft et dårligt valg, siger Pia Adelsteen, mens manden nikker samstemmende.

***

Tog tilløb i flere år

Der skulle gå flere år med spredt flirteri, inden Pia Adelsteen og Kim Christiansen i 2013 tog skridtet og lod sig skille fra deres ægtefæller for at være sammen.

Parret blev gift i september 2014, men mindst en håndfuld år inden da havde Pia et godt øje til Kim.

- Jeg blev lun på ham, da vi sad sammen i transportudvalget fra 2007-2011. Også selvom det første, han gjorde, var at give mig en skideballe, griner Pia, der ikke har fortrudt, at hun flyttede til Jylland i marts 2014 og blev Kims tredje frue i den moderniserede landejendom med swimmingpool i haven, hjemmebar, musikrum og stokroser.

Begge glæder sig til ikke at skulle leve i en kuffert og til at kaste sig over de hjemlige gøremål, som de konstant måtte udsætte, når de pendlede til København og boede i en lejlighed det meste af tiden.

- Vi har så vidt muligt rejst hjem i alle weekender, men det bliver dejligt at være hjemme hele tiden. Samtidig ser vi frem til at kunne bruge mere tid på kroen, siger ægteparret med i alt fem voksne børn og seks børnebørn hver fra deres tidligere ægteskaber.

Kim Christiansen elsker at synge og spille musik og har udgivet flere cd´er. Foto Ernst van Norde