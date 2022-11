'Vi tager det ekstremt alvorligt'

Fugleinfluenzaen buldrer derudad i et hidtil uset omfang i Europa.

Det har blandt andet fået Fødevarestyrelsen til at ændre trusselsvurderingen af fugleinfluenza til 'høj' og kræve fugle og fjerkræ bag lås og slå.

'Ville være ekstremt kritisk'

Hos Københavns Zoologiske Have tager man truslen meget alvorligt, oplyser haven i en pressemeddelse.

Derfor får alle udegående fugle i forbindelse med deres årlige sundhedstjek en vaccination mod fugleinfluenza.

'Det gør vi for at beskytte dyrene mod smitte men også for at undgå at havne i en situation, hvor vi er nødt til at aflive vores dyr grundet smitte i vilde fugle - eller lukke haven for gæster, hvilket ville være ekstremt kritisk for os,' siger Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen i pressemeddelsen.

Annonce:

Direktøren henviser til, at Berlin Zoo i sidste uge måtte lukke på grund af et tilfælde af fugleinfluenza.

Læs også: Zoo før åbningstid: Kom med bag tremmerne

Potentielt store konsekvenser

Mads Frost Bertelsen peger på, at det, det gør fugleinfluenza så farlig, i virkeligheden ikke er effekten på zoofuglene, men konsekvenserne for landbrugseksporten.

'Danmark har en betragtelig fjerkræeksport, der ville komme i fare, hvis ikke myndighederne slår hårdt ned på ethvert udbrud af fugleinfluenza,' siger zoo-direktøren.

'Heldigvis tillader en dispensation, at værdifulde, ofte truede, fugle i zoologiske haver kan vaccineres, og ZOO's egen forskning på området dokumenterer en god effekt af vaccinen.'



I alt vaccineres godt 400 fugle hvert år i Københavns Zoologiske Have, heriblandt stærkt truede arter, som indgår i ZOO's arbejde for artsbevarelse.

Fødevarestyrelsen advarer danskere mod at røre ved døde eller syge fugle. Læs mere her.