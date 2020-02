Viaplay ramt af nedbrud

Streamingtjenesten Viaplay blev mandag aften ramt af nedbrud, og der var problemer med at få tjenesten til at fungere på flere Apple-produkter, oplyste Viaplay på sin Facebook-side.

'Vi har i øjeblikket problemer med indhold på alle iOS enheder... Vi arbejder på, at løse det så hurtigt som muligt og beklager fejlen,' skriver de.

Nedbruddet skete midt i en Premier League-kamp.

Seere raser

På det sociale medie Facebook udtrykte flere brugere deres utilfredshed med streamingtjenesten.

'Hvorfor kan vi ikke mere kommentere her på siden ... og at svare, at vi bare kan bruge andet end iOS-enheder - magen til frækhed!!' skriver en bruger i en kommentar til et opslag på tjenestens facebook-side.

'Da det er et ret dyrt produkt, ja så må man forvente at det virker og så jeg ligeglad med, hvad og hvem det sider bag. For de trækker pengene uden problemer men kan ikke levere,' skriver en anden.

Rammer vigtig fodboldkamp

Også mange fodboldfans blev ramt af nedbruddet. Der sendtes nemlig under nedbruddet en Premier League-kamp mellem Chelsea og Manchester United.

'Kunne være fedt, hvis det virkede og man kunne se kampen, når nu i har den dyreste streaming tjeneste på markedet...' skriver en skuffet fodboldfan.

'Chelsea - United! Satme skidt.... kunne I ikke have haft nedbrud ifm. med en ligegyldig kamp, såsom... Liverpool - City !' skriver en anden bruger efterfulgt af en trist emoji.