Viceborgmester om situationen i Hjørring: - Jeg er vred

Viceborgmester i Hjørring Kommune Per Møller står med flere spørgsmål end svar. Hvorfor skulle hans kommune lukkes?

Det er sent eftermiddag, da Per Møller åbner døren til værtshuset Bjesken, hvor Ekstra Bladet har indlogeret sig disse dage.

Allerede ved første møde kan man hurtigt fornemme, at manden har meget på sinde.

Hvor er beviserne?

I en uge har nordjyderne været 'stærkt anbefalet' at holde sig inden for kommunegrænsen. Det har haft vidtgående konsekvenser for rigtig mange mennesker - både erhvervsdrivende, men også den almindelige dansker.

- Jeg mangler simpelthen svar, lyder det fra en frustreret Per Møller.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg må sende mine tvillinger i skole med flere 100 elever, men en tømrer ikke må krydse kommunegrænsen for at foretage sit arbejde alene og måske endda udendørs.

Per Møller, som også er formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget, har stor respekt for, når ordet 'folkesundhed' bliver nævnt - men efterhånden er det blevet til en joke, mener han.

- Hvis cluster 5 var så farlig, som det bliver fremlagt, hvorfor lukkede man så ikke helt ned? Hvorfor kom Hjemmeværnet ikke og bevogtede kommunegrænserne i hele Nordjylland? Hvorfor kun gøre det til en anbefaling og ikke en lov? Jeg synes, at regeringen skal erkende, at de lavet for omfattende restriktioner.

Se pressemødet, hvor Mette Frederiksen præsenterede de nye restriktioner i Nordjylland i videoen herunder ...

5. november præsenterede Mette Frederiksen nye retningslinjer i Nordjylland, hvor hun opfordrede til, at man blev inden for kommunens grænser. Video: Ritzau Scanpix

Kompensations-ordningen er til grin

Mange virksomheder har i den her coronatid kritiseret regeringen for deres kompensationsordning - især måden, hvorpå man ansøger.

Samme kritik kaster viceborgmesteren.

- De står og siger, at der selvfølgelig kommer 100 procent kompensation, men lad os nu være ærlige.

- Det er rigtig, rigtig dyrt for virksomhederne, når noget bliver anbefalet og ikke tvunget.

- Mange står med en mistet omsætning, faste omkostninger og udgifter til ferie og pension til ansatte. Og november måned kommer bare aldrig igen, siger han.

- Den, der begår hybris, bliver ramt af nemesis, siger Per Møller om den situation, regeringen er endt i. Foto: René Schütze

Selvom Per Møller er sikker på, at regeringen har rådført sig, mangler han en second opinion.

- Når man træffer så vidtgående beslutninger, skal man kunne fremlægge sine beviser - og man skal lade andre forskere og eksperter komme med deres meninger.

- I mine øjne er Mette Frederiksen blevet for magtfuldkommen, slutter viceborgmesteren, inden han forlader værtshuset.