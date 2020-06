Vicedirektør raser over sommerpakke: Får ingen effekt

Sommerpakken, som et flertal i Folketinget er blevet enige om, får ingen nævneværdig effekt for de fleste små og mellemstore virksomheder, vurderer SMVDanmark

Den netop fremlagte sommerpakke får ingen nævneværdig effekt for de fleste små og mellemstore virksomheder.

Det er den kontante melding fra SMVDanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.

- Det her er at smøre leverpostejen så tyndt ud, at det ender med ikke at have nogen nævneværdig effekt. Danskerne skal nok holde ferie i Danmark alligevel, siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt.

- Problemet her, er at det redder ikke de mange erhverv, der fortsat er afhængige af udenlandske turister eller leverer til de nu aflyste festivaler.

Lap hullerne

Regeringen og et stort flertal i Folketinget er blevet enige om at afsætte 700 millioner kroner til en sommerpakke med rabatter på oplevelser over sommeren.

Heriblandt er højere sommerhus fradrag, gratis færge og flere tilbud til unge og ældre.

Derudover kan købe billet til fri rejse med kollektiv trafik for 299 kroner, mens DSB vil sætte en million ekstra billige Orange-billetter til salg.

Men det giver vicedirektøren ikke meget for.

- Det er ikke ved billigere togture eller tilskud til museer, at vi redder de virksomheder fra konkurs. Derfor vil jeg klart opfordre politikerne til at genbesøge hjælpepakkerne og lappe hullerne, som mange virksomheder er faldet i, så virksomheder og arbejdspladser ikke går tabt, siger Jakob Brandt.

Frustrerede virksomheder

Ifølge ham mangler mange sæsonvirksomheder stadig 'helt grundlæggende understøttelse'.

- Vi hører hver dag fra virksomheder, som er faldet direkte igennem sikkerhedsnettet og er dybt frustreret over deres økonomiske situation, og vi spår at mange konkurser lurer forude, siger Jakob Brandt.