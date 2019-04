Victoria tager op til 600 kroner i timen for nøgenrengøring

Det kan måske virke som en kontroversiel idé, men ikke desto mindre er der penge i at gøre private hjem rent i enten undertøj eller helt nøgen.

Det har skotske Victoria Murphy fundet ud af.

Hun har startet firmaet Glimmer, der tilbyder rengøring af kvinder og mænd i enten undertøj, topløs eller helt nøgen.

Det skriver hun på sin hjemmeside.

Den 25-årige uddannede kosmetiker droppede sit job for at starte forretningen, der ifølge hende selv henvender sig til velhavende hjem i den skotske by Edinburgh.

Det fortæller hun i et interview med Mirror.

Hun taget mellem 55 og 75 pund i timen for rengøringen svarende til 475 kroner i timen eller omkring de 600 kroner i timen.

Ikke escort

Ideen kommer fra en amerikansk hjemmeside, der tilbyder det samme, og da Victoria faldt over den form for forretningside, var hun ikke i tvivl om, at det var noget for hende.

- Jeg vidste, at jeg ville lave noget i den 'voksne' branche, men det skulle være sjovt, risikabelt, men ikke ekstremt, fortæller hun.

Hun slår fast, at der ikke er tale om en escortservice, men at hende og de andre femten ansatte kun tilbyder flirt og sjov.

- Da jeg selv startede med at gøre det, havde jeg det sjovt med det, og der skete ikke noget grænseoverskridende. Ingen af mine ansatte har nogensinde gjort noget, de ikke havde det godt med, fortæller hun.

Servicen foregår på den måde, at klienten vælger, hvilken form for rengøring, de er interesserede i, og bagefter matcher bureauet deres ansatte med ønsket.

Hun fortæller, at over 100 mennesker har ansøgt for at blive en del af firmaet, der lige nu har femten mennesker ansat.

- De skal have en god personlighed, fordi det at kunne snakke med klienten er noget af det vigtigste. Køberne skal jo have det komfortabelt med, at der går en nøgen person rundt og gør rent.

Forskellige typer

Victoria Murphy er blevet overrasket over klienterne, der henvender sig.

- Jeg troede, at det mest ville være forretningsmænd i 40'erne, men det er faktisk ret forskelligt. Vi har nogen på 30 og nogen på 80. Mange af dem er mænd, der bor alene og er ret ensomme, så det er vigtigt, at det er en god oplevelse med en masse snak, når vores personale kommer på besøg, siger hun.

Victorias venner og familie har været enormt støttende omkring hendes forretning, der stadig blomstrer ifølge hende selv.

- Jeg vil rigtig gerne gøre min forretning så stor som mulig, og jeg ville gerne udvide den internationalt.