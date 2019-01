Videnskabsfolk opfanger mystiske radiosignaler fra det ydre rum

Langt væk fra vores egen galakse, Mælkevejen nærmere bestemt, er der noget, der forårsager, at gentagne radiosignaler sendes ud i rummet.

Forskere med speciale i astrofysik har med hjælp fra et teleskop i Vancouver optaget såkaldte 'fast radio burst' (FRB, red.), der gentager sig, skriver det videnskabelige magasin Nature.

Hvor radiosignalerne stammer fra, er forskerne ikke helt klar over. Men af de 13 signaler, de opfangede, var der et enkelt signal, der gentog sig og kom fra den samme kilde tæt på halvanden million lysår ude i rummet.

Forskere undrer sig

Det er blot anden gang, at videnskabsfolk har opfanget et signal fra det ydre rum, der gentager sig, og det får forskere fra det canadiske universitet University of British Columbia, som står bag opdagelsen, til at spekulere på, hvad det er, der er derude:

- Når vi ved, at det er sket tidligere (at man har opfanget et signal, der gentager sig, red.), så indikerer det, at der er mere derude (i rummet, red.), siger astrofysiker Ingrid Stairs og uddyber:

- Og med flere gentagelser og kilder, vi kan studere, bliver vi måske i stand til at forstå dette kosmiske puslespil - hvor kommer de fra, og hvad forårsager dem.

Chime observatoriet i Canada opfangede signalerne i 2018´, selvom teleskopet endnu ikke var i fuld drift. Foto: Shutterstock

Hvor kommer de fra?

Og netop spørgsmålet om, hvad det er, der forårsager disse radiosignaler, og hvor de kommer fra, er der blevet spekuleret i vidt og bredt.

Er det liv, der forsøger at kommunikere med os, eller er det et rumskib, der er ved at melde sin ankomst?

Ifølge videnskabsfolkene er der nok snarere tale om et kraftfuldt astrofysisk fænomen, der forårsager disse radiosignaler.

- Signalerne fortæller os noget om deres miljø og kilder. Vi har ikke løst problemet, men det er flere brikker til puslespillet, siger Tom Landecker, der også er en del af forskerholdet fra University of British Columbia.

Kan have været flere

Optagelserne har den lavest målte frekvens nogensinde, og det indikerer, at der sagtens kan have været flere signaler genne tiden, som man ikke har opdaget.

Forskernes bedste bud er, at der er tale om en såkaldt supernova, der er en betegnelse for stjerner, som opløses ved en voldsom eksplosion og blandt andet er med til at danne sorte huller.

Teleskopet, som består af fire 100 meter lange antenner sat sammen i en halv cylinder, har kun været oppe og køre siden 2018. Allerede første dag opfangede den 13 radiosignaler inklusiv det ene signal, der gentog sig.

