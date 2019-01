Videnskabsmænd: Vi er to minutter i atomkrig

Der er to minutter igen, og vi skal snart til at gøre noget, hvis vi ikke skal ende med at forvandle kloden til en atomar ødemark.

Det advarer videnskabsmændene i organisationen Bulletin of the Atomic Scientists om.

Det er den organisation, der har lavet det såkaldte dommedagsur. Videnskabsmændene rykker på viserne, afhængig af den globale trussel.

Lige nu er klokken to minutter i 12, altså to minutter i dommedag.

Videnskabsmændene samles én gang årligt for at drøfte, hvor tæt verden er på et atomragnarok.

De har netop haft møde, og de har besluttet at lade være med at rykke på viserne. I fjor var vi også to minutter fra katastrofen.

Det betyder imidlertid ikke, at vi er ved at vende udviklingen til det bedre.

Gruppen siger, at de to minutter repræsenterer en "ny abnormalitet", der betyder, at risikoen for en altødelæggende atomkrig er meget høj.

- Vi er næsten som rejsende på "Titanic". Vi ser ikke isbjerget foran os, mens vi nyder at spise og at lytte til musik, siger Californiens tidligere guvernør Jerry Brown, der er med i gruppen.

Rachel Bronson er gruppens formand. Hun siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at der er flere trusler end atomkrig og nævner klimaforandringer, informationskrig og "fake news".

Det er nogle af ingredienserne i den "ny abnormalitet".

Robert Rosner, professor i astronomi og astrofysik på University of Chicago, siger på en pressekonference i Washington, at "det er en bekymrende realitet, at tingene ikke bliver bedre".

- Den kendsgerning, at dommedagsuret ikke bevæger sig, er rigtig dårlige nyheder, siger han.

Uret blev lavet i 1947. Siden da er viserne rykket 20 gange.

Da de var længst fra ragnarok, viste de 17 minutter i 12. Det var i 1991, da den kommunistiske østblok var kollapset, og den kolde krig var slut.

De værste perioder var i 1953 og så igen i 2018 og i år, hvor viseren står på to minutter i farvel til det hele.