Video delt igen og igen: - Vi vil gerne bo hos dig

Jakob, Buster og Jacob søger et sted at bo: Byder på mellem 160 og 187 centimeter, instrumenter og rengøring

- Vi er nogle gutter, der vil lidt mere end bare at være til lige nu. Vi har smag for livet, kan godt lide at give en ekstra skalle og gå den ekstra mil.

Selvtilliden fejler ikke noget hos Jakob, Jacob og Buster, som står bag en utraditionel boligsøgning.

'Vi vil gerne bo hos dig. Har du et sted, vi kan leje', synger kammeraterne, hvis musikvideo efter seks timer på Facebook torsdag aften var blevet set 11.000 gange.

'Vi mangler bosted, i den hovedstad', rapper Buster, som er 160 centimeter høj, men ifølge drengene ikke 'lav i humør'.

Det er da også vanskeligt ikke at trække på smilebåndet, når man ser og hører de charmerende kammerater synge og rappe sig igennem forskellige steder i København.

De kan efter alt at dømme også tale - i hvert fald Jakob med efternavnet Bjørn, som fortæller, at han og 'den klassegode rapper' Buster Hoff går i samme klasse på Odense Katedralskole og har mødt Jacob Aaskov gennem fælles venner.

- Vi klingede sindssygt godt og fik den idé at finde et sted at bo sammen, fortæller den 19-årige mand, som måler 184 centimeter, til Ekstra Bladet.

Lyd behøver ikke at være larm

Alle tre går i 3.g. og begejstrede for musik:

- Man skal være indstillet på, at vi er nogle gutter, der godt kan lide at lave lyd. Lyd behøver ikke at være larm, fortæller Jakob Bjørn, som er guitarist og spiller trækbassun.

Udover at mestre rap spiller Buster Hoff trommer, mens Jacob Aaskov, som går på Aurehøj Gymnasium i Gentofte spiller guitar, producerer og er 187 centimeter høj.

- Flytter instrumenterne ind sammen med jer?

- Ja, men der er mange ting, man kan gøre for at holde lydniveauet ned. Og vi er ikke ude på at genere nogen ud på de sene nattetimer.

Lover at gøre rent

Det var på den tid af døgnet, at sangen 'Bo hos dig' blev til i Jakob Bjørns nuværende lejlighed i Odense, hvor han har boet i to år.

- Vi havde været i byen og begyndte at spille noget, og pludselig sang Jakob 'Vi vil gerne bo hos dig. Har du et sted, vi kan leje'.

Første udkast til musikvideo var færdig i februar, men drengene besluttede sig for at genfilme den i det gode påskevejr.

- Den er produceret i en koldkrigsbunker i Gentofte.

- Nuvel, I kan spille musik, men kan I gøre rent?

- Som vi synger i videoen, så lover vi at gøre rent, siger Jakob Bjørn, som ikke gør det let at grave noget smuds frem om de boligsøgende knægte.

Ikke på kærestejagt

- Men hvad med kærester og den slags?

- Vi er ikke kærester. Jacob har en kæreste. Vi andre har ikke. Det er ikke med den hat på, bedyrer Jakob Bjørn, som bare gerne vil have et sted til sig selv og drengene, hvor de kan 'udfolde sig lidt og dyrke musikken'.

- I er jo på en måde voksne, men hvad siger jeres forældre til, at I søger bolig på denne her måde?

- Jeg talte lige med min far, da du ringede. Han sagde: 'Det er så fedt, drenge'. Og det er den generelle indstilling, vi har fået. Man er nødt til at skille sig ud, hvis man skal fange noget i junglen af lejligheder.

Jakob Bjørn satser på på et tidspunkt at studere matematik. Han har ikke lige overblik over, hvad hans kommende samboer eventuelt agter at kaste sig over. Alle tre regner med at få studenterhue på til sommer.

D'herrer kan lægge 15.000 kroner om måneden og foretrækker et værelse hver.

Beliggenhed betyder ikke det store i deres bog, 'så længe det er tæt på bus, metro eller S-tog'.