Video går viralt: - Jeg skyder din mor

- Jeg knepper din mor, din svans.

Sådan starter en næsten tre minutter lang video, der er blevet delt på Facebook, og som i skrivende stund er set 373.000 gange og delt 4000 gange.

Videoen er optaget på Vanløse Station søndag aften af Hussain Ali, der er kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for Konservative.

I den kan man se, hvordan en lille gruppe meget unge drenge råber grove skældsord og trusler til politikeren, mens en af dem følger efter ham, kalder hans mor 'en luder' og truer med at skyde hende.

Chokeret

Mandag valgte Hussain Ali efter flere overvejelser at dele videoen på sin Facebook-profil.

- Jeg tror, jeg havde et behov for at vise mine følgere, hvordan man som ung person, der er politisk aktiv og har nogle holdninger, der måske ikke er særlig populære, bliver mødt i gadebilledet, fortæller han.

Ifølge Hussain Ali selv oplever han at blive antastet på gaden så ofte, at han har vænnet sig til det. Alligevel står episoden fra Vanløse Station ud.

- Jeg er ret chokeret over, at sådan noget faktisk kan finde sted. Det var ekstra mærkværdigt - netop på grund af den alder de havde, det sprog de brugte, og den adfærd de havde over for mig, siger han.

Hussain Ali mener, at drengenes adfærd må skyldes dårlig opdragelse.

- Retorikken har været, at det er, fordi de kommer fra Mellemøsten, men det er det ikke. Det er jo, fordi der er et eller andet, der er gået fuldstændig galt i opdragelsen.

Ingen kommentarer

I skrivende stund har videoen over 4800 kommentarer, og blandt dem er der også personer, som anfægter Hussain Alis beslutning om at dele videoen af drengene, da de tydeligvis er mindreårige.

- Tænkte du over drengenes alder, inden du delte videoen?

- Jeg har ikke nogen kommentarer.

- Du overvejede heller ikke at maskere dem inden?

- Ingen kommentarer.

Hussain Ali henviser i stedet til en kommentar på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at han selv blev filmet uden samtykke.

Vil vise 'virkeligheden'

Med videoen ønsker Hussain Ali at vise, at København ikke er så trygt, som folk angiveligt mener.

- Jeg følte, det var det rigtige at gøre for at vise virkeligheden i dagens Danmark og virkeligheden i København, siger han.

- Bruger du så drengene i den her video til at fremme din egen politiske agenda?

- Overhovedet ikke. Det var ikke for at fremme min egen politiske agenda, men det var mere for at sætte fokus på de problemer, som København har, siger han.

- Nu er der endelig fokus på det, og så kan der blive gjort noget ved problemet, fortsætter han og påpeger, at han ville have delt videoen, uanset om han var politiker eller ej.

