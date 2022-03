Video går viralt: Kvinde udsat for magtanvendelse

Ved du noget? Tip os på sms 1224, eller send en mail til 1224@eb.dk.

En vridende kvinde bliver lagt på jorden, mens hendes hoved bliver presset mod asfalten, og flere personer sætter sig på knæ og holder hende nede.

Det var den voldsomme virkelighed for en kvinde på hjemrejsecenter Avnstrup - et center for afviste asylansøgere - der tirsdag morgen skulle deporteres til Iran.

Videoen har bredt sig som en steppebrand på de sociale medier, hvor flere har fordømt episoden, især fordi kvinden angiveligt skulle være blevet bedøvet mod sin vilje.

Tvangsmedicineret?

Det er organisationen Trampolinhuset, der hjælper asylansøgere med blandt andet juridisk rådgivning, som har delt videoen på sociale medier.

Det er også dem, der har skrevet, at kvinden blev tvangsmedicineret i forbindelse med magtanvendelsen.

En påstand, som Tone Olaf Nielsen, der er program- og kommunikationskoordinator i Trampolinhuset, holder fast i over for Ekstra Bladet.

- Vores anonyme kilder siger, at der pågik tvangsmedicinering. Vi har snakket med fire-fem familier, der samstemmende fortæller, at kvinden blev tvangsmedicineret, fortæller Tone Olaf Nielsen.

Hjemrejsestyrelsen bekræfter over for Ekstra Bladet, 'at der 29. marts blev iværksat en ledsaget udsendelse, hvor politiet bistod styrelsen'.

De afviser dog blankt, at der fandt tvangsmedicinering sted.

'Nordsjællands Politi har overfor Hjemrejsestyrelsen oplyst, at omstændigheder i forbindelse med den ledsagede udsendelse førte til, at politiet benyttede den fornødne magtanvendelse for at gennemføre udsendelsen, og at der i forbindelse med den ledsagede udsendelse ikke blev indgivet nogen former for medicin til den pågældende kvinde eller de to børn' skriver styrelsen i et skriftlig svar.

Fordømmer på stribe

En lang række politikere og meningsdannere røg som nævnt til tasterne i forbindelse med, at videoen, der blev lagt ud tirsdag, gik viralt.

Det gælder blandt andre formand i Frie Grønne Sikandar Siddique, som i et tweet gentager Trampolinhusets påstand om, at kvinden blev bedøvet.

Også Alternativets formand, Franciska Rosenkilde, samt Alternativets repræsentant i Folketinget, Torsten Gejl, fordømte episoden på sociale medier.

De har dog efterfølgende slettet deres opslag, hvori de skrev, at kvinden blev tvangsmedicineret, og lavet nye, hvor påstanden ikke længere fremgår.

Tone Olaf Nielsen fra Trampolinhuset fastholder, at der skete tvangsmedicinering, og at 'hun tror på sine kilder'.

Svarer ikke

Ekstra Bladet har af Hjemrejsestyrelsen forsøgt at få svar på en lang række spørgsmål.

Vi har blandt andet forsøgt at få kortlagt, nøjagtig hvad der gik forud for den voldsomme episode.

Derudover har vi spurgt styrelsen, hvorfor kvinden skal forlade landet, og om det er korrekt - som det har fremgået af sociale medier - at også to af hendes børn skal udrejse med hende, mens det tredje må blive på centeret med børnenes far.

Vi har også forsøgt at blive klogere på, hvor kvinden befinder sig nu, ligesom vi har spurgt Hjemrejsestyrelsen, om de mener, at de skulle have gjort noget anderledes i håndteringen af sagen.

Dette og en lang række andre spørgsmål undgår Hjemrejsestyrelsen at svare på i det skriftlige svar, vi har fået tilsendt.