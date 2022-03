Video skaber debat: Nu er kvinden tilbage i Danmark

Den kurdisk-iranske kvinde og hendes to børn, hvis udvisning af landet de seneste dage har vakt stor debat, er nu tilbage i Danmark.

Det bekræfter Hjemrejsestyrelsen over for Ekstra Bladet, om end de af hensyn til kvinden ikke kan oplyse årsagen.

Ifølge mediet Vinkel360 - et medie, som har fokus på integration, flygtninge og indvandring - er deres tilbagevenden til landet dog ikke et udtryk for, at de danske myndigheder er vendt på en tallerken.

Den skyldes derimod en hændelse under en mellemlanding i Istanbul, som gjorde det nødvendigt at bringe kvinden og børnene tilbage til Danmark.

Magtanvendelse på video

Ekstra Bladet bragte onsdag den voldsomme video af udvisningen, som har floreret på sociale medier siden tirsdag, og som har vakt forargelse blandt flere politikere og meningsdannere.

Videoen, som du kan se øverst i artiklen, viser, hvordan kvinden tirsdag morgen blev lagt på jorden, mens hendes hoved blev presset mod asfalten, og flere personer satte sig på knæ og holdt hende nede.

Den er optaget på hjemrejsecenter Avnstrup - et center for afviste asylansøgere - i forbindelse med, at kvinden skulle deporteres til Iran.

Hjemrejsestyrelsen bekræftede onsdag over for Ekstra Bladet, 'at der 29. marts blev iværksat en ledsaget udsendelse, hvor politiet bistod styrelsen'.

I den forbindelse afviste de dog blankt, at der skulle have fundet tvangsmedicinering sted - noget, som organisationen, der delte videoen i første omgang, ellers påstår og holdt fast i, da vi forelagde dem styrelsens svar.

'Nordsjællands Politi har overfor Hjemrejsestyrelsen oplyst, at omstændigheder i forbindelse med den ledsagede udsendelse førte til, at politiet benyttede den fornødne magtanvendelse for at gennemføre udsendelsen, og at der i forbindelse med den ledsagede udsendelse ikke blev indgivet nogen former for medicin til den pågældende kvinde eller de to børn' lød det i Hjemrejsestyrelsens skriftlige svar.

Kalder minister i samråd

Partierne Frie Grønne og Alternativet har i forbindelse med sagen kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd om sagen, som der endnu er mange ubesvarede spørgsmål i.

Ekstra Bladet har eksempelvis af Hjemrejsestyrelsen forsøgt at få kortlagt, nøjagtig hvad der gik forud for den voldsomme episode.

Derudover har vi spurgt styrelsen, hvorfor kvinden og to af hendes børn øjensynligt skal forlade landet, mens det tredje barn må blive på centeret med børnenes far.

Vi har også spurgt Hjemrejsestyrelsen, om de mener, at de skulle have gjort noget anderledes i håndteringen af sagen. Dette og en lang række andre spørgsmål undgik Hjemrejsestyrelsen dog at svare på i det skriftlige svar, vi fik tilsendt onsdag.