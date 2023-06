Videoen rystede Japan: Nu sagsøger sushi-kæde studerende for sushi-terror

En ulækker video kan nu koste en teenager et stort millionbeløb, efter han har krænket madelskere over alt i Japan

I Japan har man i månedsvis kæmpet mod et forargeligt fænomen, som har spredt sig i sushiens moderland.

Unge teenagere filmer sig selv, mens de slikker på de sojabøtter og tekopper, der står frit tilgængelige på bordene, før de så sætter dem tilbage. Politiet er gået ind i sagerne, der har skabt choktilstande i Japan.

Sushi-kæder bløder kunder, og frygten for, at japanerne helt dropper såkaldt running sushi, stiger. Nu er et opsigtsvækkende søgsmål blevet omdrejningspunkt for skandalen.

Britiske Daily Mail har delt et billede fra den omtalte video på Twitter

Stort søgsmål

Det amerikanske medie CNN skriver således, at Japans største sushi-kæde, Akindo Sushiro, har lagt sag an mod en gymnasie-elev, som man sagsøger for svimlende 67 millioner yen - godt 3,3 millioner kroner.

Årsagen skal findes i, at han i januar lagde en video på de sociale medier.

Den er sidenhen blevet set af mere end 100 millioner mennesker, før den blev fjernet igen. I videoen slikker en ung mand blandt andet på sine fingre, før han rører ved det sushi, som kommer kørende forbi ham på transportbåndet.

Ifølge britiske The Guardian har japanerne døbt videoerne for 'sushi-terror.

Stigende problem

Den ulækre trend har også spredt sig til andre spisesteder som kinesiske restauranter, der har måttet fjerne sojasovs og andre ting fra bordene.

Ifølge det japanske medie Yomiuri Shimbum har sushi-terroren skabt en decideret ændring i forbrugeradfærden i Japan.

'Problemerne, som skyldes nogle få, tankeløse individer, ændrer den måde. som folk spiser populære retter til rimelige priser på spisesteder i hele landet', skrev mediet tidligere på året.

Videoerne har også fået blandt andre Sushiro til at udskifte alle sojabøtter og tekopper, mens to andre kæder har annonceret, at de vil sætte overvågningskameraer op.