Videoklip modsiger terrordom: Samsam var del af oprørsgruppe

Dag efter dag bliver der skudt flere og flere huller i sagen om terrordømte Ahmed Samsam.

I 2018 blev Ahmed Samsam idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig en terrororganisation. En dom, som senere blev konverteret til seks år, og som han nu afsoner i Danmark.

I løbet af retssagen forklarede Samsam, at han ikke kæmpede for Islamisk Stat, men for den islamistiske oprørsgruppe Troens Brigade (Kataib Al Iman, red.), men det troede de spanske myndigheder ikke på.

En ny-funden video på YouTube lader dog nu til at kunne understøtte netop denne forklaring.

Det fremgår af DR’s dokumentar-serie Agent Samsam.

'En total farce'

Videoen er en privatoptagelse fra en begravelsesceromoni i landsbyen Azmarin i Syriens nordvestlige Idlib-region, og understøtter tilsyneladende Ahmed Samsams forklaring i retten.

Ifølge DR ses Ahmed Samsam nemlig i videoen bære på en afdød kriger fra Troens Brigades kiste.

Erbil Kaya, der er Ahmed Samsams advokat vurderer, at videoen ikke vil have konsekvens for Ahmed Samsams nuværende situation, da der ifølge ham i forvejen findes fyldestgørende materiale for Samsams tilhørsforhold til Troens Brigade.

Han er dog glad for, at der fortsat bliver offentliggjort materiale, som bekræfter Samsams version af sagen.

- Vi er interesseret i at få hele sagen frem i lyset, siger han til Ekstra Bladet.

- Den spanske sag har været en total farce. Der dukker hele tiden nye informationer op, som modbeviser domsgrundlaget.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at der bliver sået tvivl om den spanske domstols beslutning.

Tilbage i marts udtalte en international forsker til Berlinske, at Samsams dom sandsynligvis var sket på falske præmisser, fordi myndighederne havde undersøgt den forkerte gruppe.

Han tror nemlig, at de spanske myndigheder ved en fejl har undersøgt Kataib al-Imam (Imamens Soldaters Brigade) i stedet for Kataiib al-Iman (Troens Brigade).

Og ifølge forskere er der kæmpe forskel på disse to grupperinger.

- Forskellen på de her to grupper er så stor, at det svarer til at diskutere, om noget er sort eller hvidt. Det er en stor fejl at lave, sagde Phillip Smyth, der forsker i shiaislamistiske grupper for Washington Institute for Near East Policy til DR.

Han vurderer, at denne forveksling har haft stor betydning for rettens dom.