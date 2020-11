Vidne til voldsom mink-video: - De lever, de lever

Dyrenes beskyttelse kalder det, som er sket på Peter Sørensens minkfarm, for dyremishandling. Peter Sørensens kone, Marianne Nørgaard Sørensen, var vidne til den hændelserne før, under og efter den voldsomme video blev filmet.

Videoen viser døde mink, der ligger i flere lag, og en levende mink i mængden, som hiver efter vejret. Videoen er filmet af en ansat på minkfarmen ved navn Flemming. Det er ham og Marianne, som overværer episoden, som efter videoen slutter, ender med, at en mink får revet hovedet af.

- Vi går rundt oppe i hallerne, for at vise rumænerne, (Fødevarerstyrelsens medarbejdere, red.) at vi holder øje med, at det foregår rigtigt, det der sker, fortæller Marianne Nørgaard Sørensen og fortsætter:

- Så kan vi se, der er en masse tumult omkring kassen, og så løber Flemming op for at filme det, der sker.

Marianne Nørgaard Sørensen er dybt berørt af situationen. Privatfoto

- Jeg render også derop og forsøger at hive nogle af de her rumænere væk, der står her og banker på enden af kassen, mens Flemming filmer.

Marianne fortæller videre, at det, som ikke kan ses på videoen, er, at en løsrevet mink bliver sparket løs fra kassen, så kun hovedet sidder tilbage i kassen.

- Hvis vi var kommet til at køre på noget, og hængslet så var hoppet af, så ville vi have åbnet enden af kassen, og fået de her mink ud, og så ned i en anden kasse, i stedet for, som de forsøger, at prøve at mase dem ind igen og faktisk sparker hovedet af en mink.

Alle mink skal aflives + Onsdag meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at hele Danmarks minkbesætning skal aflives. + Minkene skal aflives efter fund af en særlig mutation af coronavirus - cluster 5 - i flere besætninger i Nordjylland. + Det vil sige, at mellem 15 og 17 millioner mink skal aflives. + Efter planen skal alle mink i Nordjylland være aflivet ved udgangen af denne uge. Vis mere Luk

- De lever, de lever

Marianne og familien havde håbet, at de selv kunne stå for aflivningen af deres mink. Men det var ikke muligt, og Fødevarerstyrelsen sendte mellem 40 og 50 rumænske medarbejdere til familiens minkfarm i Tornby i Vendsyssel.

- Det er svært at kommunikere med dem, når de ikke kan vores sprog, siger Marianne og fortæller videre, at sprogbarrieren gjorde det svært for hende at stoppe episoden på videoen.

- Flemming forsøger at råbe dem op og fortælle dem: 'De lever, de lever!', siger hun.

Hele familien er dybt påvirket af situationen.

- Vi har det rigtig, rigtig skidt. Man kan være for og imod minkavl, men vi har altid behandlet vores dyr på den allerbedst tænkelige måde, vi kan, siger Marianne med rystende stemme.

Dårligt mareridt

Det er Mariannes mand, Peter Sørensen, som ejer minkfarmen sammen med sin bror, der lejer sig ind. Han er selv så påvirket af situationen, at han ikke har lyst til at udtale sig til medierne.

- Jeg tror ikke helt, vi forstår omfanget af det, der egentligt er sket. Jeg har gået rundt i håb, om at jeg bare havde et eller andet dårligt mareridt, og at jeg bare ville vågne op. Men da jeg så den sidste mink ryge i kassen, der var det, det, fortæller hun dybt berørt.

Omkring klokken 12 i formiddags, så Marianne sin mands sidste mink forsvinde i en aflivnings-kasse.

- De forlod matriklen mellem kvart over et og halv to, og så kørte de videre til den næste, siger Marianne.

Marianne og hendes mand flyttede ind på deres minkfarm i 1993, og der har de indtil nu drevet deres minkavl.

Hun fortæller, at deres mink blev testet positive for coronavirus den trejde september, og at de var symptomfri efter otte til ti dage.