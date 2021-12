Vidner: Khashoggis mordere lever i luksus

Noget kunne tyde på, at det ikke just er et 'normalt' fængsel, som gerningsmændene er havnet i, siger kilder

Mindst tre medlemmer af den gruppe, som er blevet dømt for at slå den saudiske journalist Jamal Khashoggi ihjel, bor og arbejder 'i et syv-stjernet beboelsessted' inde i et sikkerhedskompleks drevet af den saudiske regering i hovedstaden Riyadh.

Det siger en kilde med forbindelse til højtstående medlemmer af den saudiske efterretningstjeneste, ifølge det britiske medie The Guardian.

Derved sås der altså tvivl om saudiske påstande om, at man vil holde gerningsmændene til ansvar.

For at markere toårsdagen for Khashoggis død mødte folk op med plakater af journalisten tæt på det saudi-arabiske konsulat 2. oktober 2020. Foto: Emrah Gurel/Ritzau Scanpix

Centrale personer spottet

Kilden har ifølge mediet talt med to vidner, der angiveligt skulle have set mændene, og mener, at de bor i villaer inde i boligkomplekset. Altså langt væk fra de saudiarabiske fængsler.

Her skulle de blandt andet også få besøg af deres familier og kunne bruge kompleksets fitnesscenter.

Ifølge kilden skulle Salah Mohammed Tubaigy været blevet set på komplekset. Han er den retsmediciner, som parterede Khashoggi inde på selve konsulatet.

Også Mustafa al-Madani, som er ham, der efterfølgende udgav sig for at være den saudiske journalist, skulle være blevet set, og det samme skulle Mansour Abahussein, som er blevet anklaget for at lede operationen.

Mændene skulle være set ad flere omgange i 2019 og 2020, hvor de ifølge vidnerne var 'afslappede' og lavede 'dag til dag-opgaver'.

Den saudi-arabiske kronprins Mohammed bin Salman har længe været anklaget for at være involveret i drabet på Washington Post-journalisten Jamal Khashoggi. Foto: Saudi Press Agency/Ritzau Scanpix

Amerikansk rapport

Jamal Khashoggi blev myrdet af agenter fra den saudiske regering på det saudiske konsulat i Istanbul i 2018.

Alle blev dømt af en saudisk domstol. Nogle blev dømt til døden, men dommene blev senere ændret til livstidsdomme.

Ifølge en amerikansk efterretningsrapport, der udkom 11. februar 2021, bliver det slået fast, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, godkendte drabet og sandsynligvis også beordrede det.