Vidner melder om sammenstød på Tempelbjerget i Jerusalem

Tidligt fredag morgen meldes der om sammenstød mellem israelsk politi og stenkastende palæstinensiske demonstranter på Tempelbjerget i Jerusalem.

Det oplyser redningsarbejdere og vidner på stedet.

- Syv mennesker er bragt til hospitalet med kvæstelser, siger et medlem af nødhjælpsorganisationen Palæstinensisk Røde Halvmåne til nyhedsbureauet AFP.

Urolighederne finder sted to uger inde i den muslimske fastemåned, ramadanen.

Ifølge Reuters siger israelsk politi, at det kom til stedet for at få styr på en 'voldelig gruppe' efter dagens morgenbøn.

Her begyndte en gruppe af palæstinensere ifølge politiet at kaste med sten mod det jødiske bedeområde ved Grædemuren.

Det er langtfra første gang, at Tempelbjerget danner ramme om uroligheder.

I maj sidste år kom over 300 mennesker til skade i sammenstød mellem israelsk politi og palæstinensiske demonstranter uden for al-Aqsa-moskéen, der ligger på Tempelbjerget.

Moskéen er det tredjemest hellige sted inden for islam efter Mekka og Medina.

Også Klippemoskéen ligger på Tempelbjerget i Jerusalems gamle bydel. Højen rummer helligdomme for både jøder og muslimer.