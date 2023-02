Vidunderligt fastelavnsvejr

Det er officielt fastelavn, og selvom det kan variere, hvornår børnene skal klædes ud, spise fastelavnsboller og slå katten af tønden, er der kun ét fastelavnsvejr.

Til dem, der glæder sig til at komme ud i haven eller i gården for at møde prinsesser, superhelte og andre eventyrlige børn, er der godt nyt fra DMI.

- Det bliver ualmindelig nydeligt.

- Skyerne er ved at forsvinde, derfor bliver det en solrig og lun vinterdag, konkluderer Hans Wanner, der er vagthavende meteorolog, til Ekstra Bladet.

Omkring klokken 9 vil nogen opleve en temperatur omkring frysepunktet. Men det varer formentlig ikke alt for længe. Temperaturerne kommer nemlig til at ligge på en 5 til 7 grader i løbet af dagen over landet over.

Kedeligt aftenvejr

Selvom der er mange gode grunde til at smile, har alt godt også en ende.

I løbet af eftermiddagen vil skyerne komme ind fra vest.

- Vestkysten bliver derfor det første sted, der oplever, at solen bliver sløret.

- Først på aftenen vil det også begynde at regne i de vestlige egne med hård vind fra sydvest, afslutter Hans Wanner.