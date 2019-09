Vikar blev truet af kolleger - nu er han sygemeldt

Vikar hos SAS Ground Handling, der afviste at melde sig ind i 3F, er sygemeldt, oplyser hans fagforening, IDA

Længere tid med trusler, chikane og pres fra kolleger er blevet for meget den vikar hos SAS Ground Handling, der har nægtet at melde sig ind i 3F, hvilket tre gange har fået bagageportører i Københavns Lufthavn til at strejke.

Det oplyser mandens fagforening, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

Vikaren har holdt ved sit medlemskab af IDA, og det har mødt modstand hos kolleger, der har truet ham til at melde sig ind i 3F.

IDA-formand Thomas Damkjær Petersen har forståelse for, at det er endt med en sygemelding.

- De personlige omkostninger i denne sag har for længst overskredet et acceptabelt niveau.

- Derfor ser vi det som det eneste rigtige at gøre. Der er grænser for, hvor meget en enkelt person kan - og skal - stå model til, siger han i en pressemeddelelse.

Thomas Damkjær Petersen er uforstående over, at diskussionen om retten til selv at vælge fagforening overhovedet finder sted.

Han peger på en dom fra 2006 ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Her blev det slået fast, at det står ansatte frit for, hvilken fagforening de ønsker at være medlem af.

- Det har været en absurd affære, hvor almindelig god opførsel har lidt et gevaldigt knæk, og vedtagne love helt åbenlyst er blevet tilsidesat.

- Det hører selvsagt ingen steder hjemme, når medlemmer af en specifik fagforening – uanset hvilken – chikanerer og truer andre kolleger for at presse dem til at vælge deres fagforening, siger Thomas Damkjær Petersen.

3F's formand Per Christensen tog i weekenden afstand fra de trusler, som manden er blevet udsat for.

