Vikingeskat fundet i Jylland: - Sindssygt sjælden

I august blev en mønt fundet på en mark syd for Ribe. Mønten var ikke en hvilken som helst mønt. Den kastede en større arkæologisk undersøgelse af sig, og i dag står Sydvestjyske Museer med 252 sølvmønter fra en vikingeskat.

Det skriver DR Syd.

Mønterne stammer fra det tidlige 800-tal og har derfor mere end 1000 år bag sig.

På verdensplan er der indtil nu kun fundet 11 af den slags mønter, hvilket gør fundet helt usædvanligt, forklarer Claus Feveile, der er museumsinspektør på Sydvestjyske Museer.

- Denne type mønter er sindssygt sjældne. De, der er fundet, er meget velbevarede. Mere end vi plejer at se fra denne periode, fortæller han til Ritzau.

Mønterne blev opdaget i midten af august af en privat detektorfører i et gammelt vådområde.

Da manden havde fundet 16-18 mønter kontaktede han Sydvestjyske Museer, der med det samme kunne konstatere, at der var tale om et særligt fund.

- Alene det (fundet, red.) var en skat i sig selv, da det oversteg det antal af mønter, vi allerede kendte til.

- Derfor var vi udmærket godt klar over, at det var stort. Og det har så bare vist sig at være endnu større, end vi næsten kunne forestille os, fortæller Claus Feveile.

De våde forhold, som mønterne blev fundet i, betyder, at mønterne har været godt bevaret og nærmest ser nyslåede ud.

På den måde kan arkæologerne studere møntstempler og lære om brugen af penge og den kongemagt, som stod bag.

Men allerede nu kan Claus Feveile fortælle, at mønterne er blevet brugt til handel og indkøb på markedspladsen og i byen Ribe.

- Det er ikke sådan, at man skal forestille sig, at enhver person er gået rundt med den slags mønter i sine lommer. For så havde vi fundet dem mange andre steder også.

Det nye fund er ifølge Claus Feveile med til at skrive et nyt kapitel om den spæde start af den danske møntproduktion.

Mønterne vil i en kort periode være udstillet på Museet Ribes Vikinger. Herefter vil de blive overdraget til Nationalmuseet.