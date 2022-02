Vil 'ægge' milliardærs superyacht

Facebook-event planlægger at kaste rådne æg på Jeff Bezos' nye superyacht

Borgerne i Rotterdam vil 'ægge' finde sig i, at dele af den historiske bro 'De Hef' skal afmonteres for at gøre plads til Jeff Bezos' nye kæmpe yacht.

Næsten 3000 personer planlægger at smøre båden ind i rådne æg, når den til sommer skal passere den historiske bro.

Det sker via en Facebook begivenhed, hvor mere end 10.000 har vist interesse for begivenheden.

På trods af at Bezos har lovet at betale omkostningerne, så har det ikke mildnet de vrede indbyggere i Rotterdam.

Bagmanden bag begivenheden Pablo Strörmann, opfordrer via begivenheden alle rotterdammere til at kaste æg efter Jeff Bezos nye superyacht, når den passerer broen til sommer.

Jeff Bezos er én af verdens rigeste mænd Foto: Todd Williamson

Hans gigantiske båd koster 4,3 milliarder kroner, og er 40 meter høj, hvilket er for højt til den ikoniske bro i Rotterdam.

Broen, som kan dateres tilbage til 1878, gennemgik en stor renovation i 2017. Dengang lovede byrådet, at broen ikke ville blive skilt ad igen.

Et løfte de altså ikke kan holde, og det har skabt vrede i den hollandske storby.

57-årige Jeff Bezos er grundlægger af e-handelsplatformen Amazon, og er én af verdens rigeste mænd med en personlig formue på mere end 180 milliarder dollars.