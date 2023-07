Vil betale 116.000 kroner for Henrik

Henrik Lønstrup har problemer i mundregionen, men det vil koste ham 116.000 kroner at gøre noget ved det

Et prisoverslag fra tandlægen på 100.343,74 kroner for 12 stifter.

Læg dertil et beløb på 15.800 kroner for at kunne klargøre og montere proteserne.

I alt 116.143,72 kroner plus det løse.

Ja, der var ikke meget håb tilbage for 54-årige Henrik Lønstrup fra Randers, da Ekstra Bladet besøgte ham 13. juli.

For der skulle findes ekstremt mange penge, hvis han skulle have implantater i munden, efter at Patientklagenævnet havde afvist hans klage.

Penge, der nærmest vil være umulige at finde, da Henrik Lønstrup er i et ressourceforløb og får en ydelse på 11.000 kroner før skat.

- Jeg var rystet, da jeg fik overslaget, forklarede han dengang.

Men blot få dage efter at Ekstra Bladet var forbi, er der pludselig nyt i sagen - godt nyt.

Henrik Lønstrup har fået et prisoverslag fra tandlægen på 116.000 kroner for at få lavet implantater. Foto: Ernst van Norde

Tager regningen

Stifteren og direktøren af firmaet Godt Smil har tilbudt at lave Henrik Lønstrups indgreb ganske gratis med hjælp fra deres deres Godt Smil Fond. Det kan TV 2 Østjylland skrive mandag. Hvilket Henrik Lønstrup efterfølgende bekræfter over for Ekstra Bladet.

- Den her behandling gør en kæmpeforskel, og vi kan gøre det hurtigt og nemt. Så da jeg læste historien om Henrik, gav det bare rigtig god mening at hjælpe ham. Vi skal have givet ham nogle nye tænder, så han kan blive glad igen, fortæller Anders Bjergegaard, der er stifter og direktør i Godt Smil til mediet.

Og glad igen – det er Henrik Lønstrup.

Til Ekstra Bladet fortæller han mandag aften, at han ikke kan få armene ned.

- Det er helt vanvittigt. Jeg er så glad. Det havde jeg ikke regnet med, siger han.

For at holde kvalmen på afstand spiser Henrik Lønstrup Spunk-lakridser. Foto: Ernst van Norde

Døden nær

Henrik Lønstrup mistede sine tænder for 15 år siden på grund af alkoholproblemer. Det betyder, at han har proteser i over- og undermund, og indtil for nylig havde han en 15 år gammel protese i overmunden.

Selvom de nye er kommet i brug, har han de samme problemer som før - kvalme og opkast, men også problemer med at spise mad, hvis det er for sejt.

Dertil er der opstået et nyt problem, da løsningen på kvalmen er lakrids. Gerne en lille pose Spunk-lakridser om dagen.

- For en del måneder siden blev jeg indlagt med akut kaliummangel, hvor jeg var tæt på at dø, fordi tallet var så lavt. Jeg kunne ikke gå og fandt ud af, at overdreven brug af lakrids er skyld i manglen, lød det tidligere fra østjyden.

Men nu kan det altså vise sig, at det snart er slut med kvalmelappeløsningen.

- Det bliver dejligt ikke at skulle spise dem længere, lyder det.