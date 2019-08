Vil bombe Mars med atomvåben

Tesla- og SpaceX grundlægger Elon Musk vil bombe den røde planet i et forsøg på at gøre den beboelig

SpaceX-stifter Elon Musk og den amerikanske præsident Donald Trump har ikke umiddelbart meget til fælles.

Men to ord sættes alligevel ofte i forbindelse med dem begge.

Atomvåben og Twitter.

Nuke Mars!

Fredag sendte den amerikanske entreprenør et tweet ud til sine følgere, hvor han kort og kontant gjorde opmærksom på en af de mange vilde ideer, han gennem tiden har kastet af sig.

Nuke Mars! lød teksten. Og selvom det umiddelbart kan lyde som en både vanvittig og ligegyldig idé for menigmand, så ligger der faktisk en forklaring bag den opsigtsvækkende udmelding.

Vil skabe atmosfære

I 2015 fortalte Elon Musk i et interview med den amerikanske talkshow-vært Stephen Colbert, at han betragtede Mars som en planet, der kunne 'fikses' således, at mennesker en dag ville blive i stand til at bo og leve der.

Det eneste, det krævede, var, at vi bombede den med atomvåben.

Det skulle ifølge rigmanden give det resultat, at kuldioxid, som ligger under den røde planets overflade, ville blive frigivet. Med tiden ville det resultere i, at planeten udviklede en atmosfære, som gjorde den beboelig for mennesker.

Forskere er uenige

Men selvom Elon Musk nu igen slår på tromme for sin bombastiske idé, så er holdningen en del mere forbeholden blandt eksperter på området.

Forskere fra NASA har forklaret, at det ambitiøse projekt ifølge deres beregninger ikke kan lade sig gøre.

For selvom de er enige i, at et atomangreb på den røde planet vil frigive ekstra mængder kuldioxid, så er det langt fra nok til at opnå den ønskede effekt. Mars' atmosfære indeholder i dag kun seks procent af den mængde kuldioxid, som findes i jordens atmosfære.

Efter et eventuelt intergalaktisk bombetogt vil den andel kun forhøjes til cirka syv procent, mener forskerne.

