Vil bruge rekordmange penge på koalaer

For at sikre en fremtid for verdens måske mest nuttede dyr har den australske regering valgt at sætte 50 millioner australske dollars af til bevarelsesprojekter for de pjuskede skabninger.

Det svarer til cirka 233 millioner danske kroner.

Ifølge CNN skal pengene bruges til at restaurere koalaernes habitat, forbedre og forstå koalaernes population, støtte forbedring i behandling og pleje af koalaerne og styrke forskning i dyrenes sundhed.

En koalaunge i Higashiyama Zoo i Japan. Foto: Ritzau Scanpix

I en pressemeddelelse skriver den australske premierminister, Scott Morrison:

'Koalaer er et af Australiens mest elskede og største ikoner, både her og i verden, og vi er forpligtet til at beskytte dem'.

Siden 2018 er 30 procent af koalabestanden forsvundet - blandt andet på grund af skovbrande, tørke og jordrydning.

Med den nye investering vil den australske regeringen have sat 74 millioner australske dollars af til bevarelsen af koalaer siden 2019.

Udover effekterne af klimaforandringerne, som truer koalaen, er dyret også udrydningstruet af en kønssygdom. Koalaerne er plaget af klamydia, hvilket kan gøre dem blinde og give dem smertefulde cyster.

Koalaer der opholder sig på Currumbin Wildlife Sanctuary. Foto: Ritzau Scanpix / Greg White

Australske forskere er i gang med at udvikle en vaccine mod klamydia til koalaerne.

The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) har betegnet koalaerne som værende 'sårbare', hvilket betyder, at der er en risiko for udrydning.

IUCN mener, at der er mellem en og en halv million koalaer tilbage i Australien. The Australian Koala Foundation mener, at der kun er tale om 58.000.