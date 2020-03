Vil bygge gigantisk rasteplads ved E45

Europas største sikrede rasteplads for lastbiler skal opføres på 270.000 kvadratmeter erhvervsjord ved frakørsel 57 Horsens S på E45.

Det oplyser idémand Michael Mortensen fra HM Entreprenør i en pressemeddelelse.

Rastepladsen får plads til 500 lastbiler, tankanlæg, ladestationer til personbiler og hybridlastbiler, værksteds-, vaske- og plejeområder for både tung og normal personvognstrafik samt 24 timers overvågning af parkeringsarealerne.

Der vil også blive opført indkøbsmuligheder, cafeteria, toilet- og badefaciliteter og overnatningsfaciliter, så chaufførerne kan overholde EU-reglerne om 45 timers hvil.

- Idéen om at skabe ordnede og sikre forhold for lastbilchauffører opstod, mens jeg selv havde vognmandsforretning. Det er en stor udfordring at finde sikre langtidsparkeringsmuligheder for chaufførerne, og det er til stor gene for kommunerne og virksomhederne i industriområder og ved havnen med parkerede lastbiler, udtaler Michael Mortensen i pressemeddelelsen.

HM Entreprenør har selv domicil i området og vil i forbindelse med rastepladsen også opføre ny afkørsel direkte til parkeringsområdet fra E45 nord, ny afkørsel fra syd mod Horsens, ny tilkørsel til E45 nord samt en større samkørselsplads.

Ifølge pressemeddelelsen finder trafikminister Benny Engelbrecht (S) projektet 'utrolig spændende' og han har lovet at formidle kontakt til Vejdirektoratet.

Illustration: HM Entreprenør