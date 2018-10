Vil bygge kæmpe forlystelsespark i Danmark: 'Aldrig set før i Europa'

Firmaet Gram & Jeppesen Group ApS har store planer om at bygge en forlystelsespark, der er dobbelt så stor som Legoland. Den skal byde på forlystelser, der 'ikke før er set i Danmark'

Hvis du er glad for vilde rutschebaner, candyfloss i solen og et utal af mennesker samlet på et sted, så er der godt nyt.

Det danske firma Gram & Jeppesen Group ApS har ifølge Vejle Amts Folkeblad planer om at bygge en kæmpe forlystelsespark i Billund.

Det skriver avisen på baggrund af en pressemeddelelse fra firmaet.

Ifølge planerne skal der bygges en forlystelsespark på 300.000 kvadratmeter plus hotel og parkeringsanlæg, og den får ikke for lidt.

Stedet skal opføres efter et udenlandsk koncept og med forlystelser 'der ikke før er set i Europa', lyder det.

'Der skal bygges mellem 15 og 18 etager og med en totalhøjde på 53 meter, med ca. 915 værelser, med eksklusiv restaurant på øverste etage af hotellet, familievenligt indrettet og med et all-inclusive koncept, som det kendes fra charterrejser til Sydeuropa', skriver firmaet.

Det nye projekt er blevet døbt Billund Ø, men der er masser stadig arbejde forude, før det bliver til virkelighed.

Først skal planerne godkendes af kommunen, så den nye park skal efter planen først stå klar i 2022.

Til sammenligning har Legoland et areal på 147.000 kvadratmeter, mens Fårup Sommerland har en størrelse på 312.000 kvadratmeter.

'Det er et meget innovativt projekt, der passer godt til en by som Billund, hvor der er fokus på børn og leg, som har en international lufthavn, forlystelsesparker som Legoland og Lalandia og den nye oplevelsespark, WOW-park, som også er på vej i Billund Ø´.

'Forlystelsesparkerne har forskellige koncepter, men med det samme tema, der går igen. Derfor er det med til at brande Billund bys visioner om Billund som Børnenes Hovedstad, lyder det i pressemeddelelsen fra firmaet'.