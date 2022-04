Vil droppe olie, kul og gas

Frankrig skal være den første store nation til at droppe olie, kul og gas.

Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, lørdag under et vælgermøde i den sydfranske storby Marseille.

Løftet er et forsøg på at overbevise unge og grønne vælgere om at pege på ham, når anden og afgørende runde af det franske præsidentvalg finder sted søndag 24. april.

Borgere i netop Marseille stemte i overvejende grad på venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon i første runde af valget 10. april. Han slog sig blandt andet op på en grønnere retning for landet.

Fokus fra både præsident Macron og udfordrer Marine Le Pen er forud for valget næste søndag venstrefløjsvælgerne, der menes at kunne afgøre præsidentvalget.

Mélenchon fik over 21 procent af stemmerne ved første runde af præsidentvalget, men det var ikke nok til at få ham videre til afgørende runde, som står mellem de to, der fik flest stemmer.

Macron siger lørdag, at hvis han vælges igen, så vil den næste premierminister under ham have direkte ansvar for 'grøn planlægning', som han kalder det.

- Jeg har hørt angsten hos vores unge borgere.

- Premierministerens mission vil være at gøre Frankrig til den første store nation, der dropper gas, olie og kul. Det er muligt, og vi vil klare det.

- Med kul og gas på den ene side og atomkraft på den anden side, så vælger jeg atomkraft, siger han i Marseille, som er Frankrigs næststørste by.

Præsidenten har allerede bebudet, at han vil bygge seks nye atomkraftværker og kigge på muligheden for yderligere otte. Frankrig har i forvejen 56 atomkraftværker.

Derudover vil han tidoble kapaciteten for solkraft og bygge 50 nye vindmølleparker til havs inden 2050.

Også den dårlige isolering, som mange bygninger i Frankrig lider under, skal under kærlig behandling. Han vil isolere 700.000 hjem om året for at spare energi.

Macron fremhæver sig selv som det grønne valg sammenlignet med modkandidaten, Marine Le Pen. Han kalder hende en 'klimaskeptiker'.