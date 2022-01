Vil du bygge en snemand? Her skal du være hurtig

Vejret lørdag byder på 'lidt af det hele' med chancer for sne og sol, lyder det fra DMI. Og du skal være hurtig, hvis du vil nå at bygge en snemand

Lørdagens vejr er en bred palette af 'lidt af hvert', lyder det fra vagthavende meteorolog ved DMI Klaus Larsen lørdag morgen.

- I øjeblikket har vi et større område med sne, slud og regn fra Skagen ned over den nordøstlige del af Sjælland og Fyn og tilbage over Jylland.

- Jeg forventer i de næste par timer, at der kan falde et par centimeter sne især i Midt- og Nordsjælland.

Skal være hurtig

Dog kan du ikke vente alt for længe, hvis du pludselig får lyst til at lave en snemand i det sjællandske.

- Det smelter igen i løbet af formiddagen, og bevæger sig længere østover, hvor det passerer Bornholm hen på eftermiddagen. Så skal man lave en lille snemand, skal man være hurtig, siger Klaus Larsen.

- Efter forventer jeg, at det klarer op senere i dag, og at vi får noget solskin mange steder.

Værst ser det dog ud for den jyske snemand.

- I Jylland har der været lidt sne, og nu ser vi bagsiden af det, hvor det regner flere steder, siger meteorologen.

Temperaturmæssigt vil der mange steder være op til fire grader, og de steder med sne, vil den dykke til omkring frysepunktet, lyder det.

Skyet dag søndag

Søndag byder igen på nedbør i mange former, fortæller Klaus Larsen.

- Søndag er der en front med skyer og nedbør over Nordsøen, som bevæger sig ind over Jylland og går lidt i stå. Der kan også godt være en smule sne i det.

- Sjælland og Fyn slipper heller ikke fri for nedbør søndag, som også kan falde som sne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mens weekendens sne ifølge DMI hurtigt forsvinder, lagde sneen sig pænt over hele landet lillejuleaften.