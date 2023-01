Vil du købe en ø? Skærer millioner af prisen

Halvøen Knold, der ligger syd for Faaborg, er sat til salg

Det er nu, du skal slå til, hvis du går med en drøm om at eje en ø.

For halvøen Knold er nemlig igen at finde på det fynske ejendomsmarked. Det skriver Fyens Stiftstidende på baggrund af boligannoncen for halvøen Knold.

Øen koster 17,5 millioner kroner, og det er faktisk billigere, end den tidligere har været sat til salg for.

For knap et år siden var Knold på ejendomsmarkedet med en pris på 20 millioner.

Knold ligger syd for Faaborg og måler 410.000 kvm.

Og det er åbenbart ikke fuldstændig usædvanligt, at folk investerer i øer.

Ifølge mediet Boliga.dk blev der i sommeren 2021 solgt to øer i det danske farvand for store millionbeløb.