Vil fælde ham for Putin-venskab

I starten af årtusindet blev han som kansler beundret for sit arbejde med at genoprette Tysklands økonomi.

Nu vender de fleste af hans landmænd ham ryggen.

Gerhard Schröder er nemlig ikke alene en nær ven af Vladimir Putin. Han nægter også at fratræde sine tunge poster i russiske energiselskaber, ligesom han i manges øjne har udtalt sig yderst upassende i flere aktuelle sammenhænge.

På det seneste har den 78-årige eks-kansler dog forholdt sig helt tavs.

Han har således ikke kommenteret, at Borussia Dortmund netop har frataget ham hans æresmedlemskab i klubben.

Eller at han står til også at miste sit æresborgerskab i sin tidligere hjemby Hannover.

Eller at de fem ansatte har forladt hans kontor i det tyske parlament i protest mod hans fortsatte engagement i Rusland.

Eller at stærke kræfter i Socialdemokratiet, SPD, forlanger ham smidt ud af partiet.

Putin er en sand demokrat, har Schrøder udtalt om sin nære ven. Foto: Ritzau Scanpix

Eller at hans efterfølger som kansler, Olaf Scholz, er gået på tv med en klar opfordring til sin forgænger om at opgive sine poster som henholdsvis bestyrelsesformand i det russiske olieselskab Rosneft, som formand for den russiske gasrørledning Nord Stream 2's aktionærkomité og som planlagt medlem af bestyrelsen hos Gazprom.

- Gerhard Schröder kan ikke kalde sine forretningsanliggender for et privat anliggende, når han har været tysk kansler, og jeg synes ikke, han kan have de poster, lød det umisforståeligt i et interview med ZDF.

Schröder, der var kansler fra 1998 til 2005, har dog ikke reageret på opfordringen.

De to har tilbragt meget tid sammen, ikke mindst til den tidligere kanslers fødselsdage. Her er de dog i embeds medfør i Berlin i 2005. Foto: Ritzau Scanpix

I stedet har han tidligere udtalt, at man ’ikke må kappe de sidste politiske, økonomiske og civile bånd til Rusland’, ligesom han – før de russiske tropper gik til angreb – skrev, at det er ’Ukraine, der rasler med sablen’.

Og det er langt fra første gang, han ytrer sig kontroversielt eller optræder på en måde, der vækker dyb undren.

I 2017 kritiserede han – midt under en valgkamp og til NATO-partnernes store fortrydelse – at der blev sendt tyske tropper til Litauen, og i et interview med Die Zeit hyldede han samtidig Putin for at være en rationel leder.

- Vi skal være glade for at have Putin, når man ser, hvem der er præsident i USA, sagde han om sin erklærede ven.

Demonstranter protesterer i 2017 mod Schrøders kandidatur som formand for den russiske energikoncern, Rosneft. Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Deres bromance går langt tilbage, og tyskerne husker, hvordan Schröder i 2004 erklærede Putin, der lige havde vundet præsidentvalget med 71 procent af stemmerne, for at være ’en ægte demokrat’.

De husker også billeder af de to på slædetur i Moskva, og hvordan Putin besøgte Schröder i Hanover som gæst til hans 60-års fødselsdag.

Og hvordan de to krammede hinanden, da Putin ankom til hans 70-års fødselsdag, som han fejrede i Skt. Petersburg. Det skete kort efter, at russerne havde indtaget Krim.

- Vi kommer aldrig til at høre et kritisk ord om Putins handlinger fra Schrøder. Og det skyldes deres mangeårige venskab. Sådan vil det være for Schrøder uanset, hvad fakta er. De to står last og brast uanset omkostninger, har Gernot Erler, Ruslands-ekspert og socialdemokrat, sagt til Deutche Welle.

- Vi har altid holdt de ting, vi har lovet hinanden, siger Schrøder om sin russiske ven. Foto: Ritzau Scanpix

Selv har Schrøder omtalt venskabet på denne måde:

- Begge vores familier led forfærdeligt under Anden Verdenskrig. Jeg mistede min far. Putins bror døde ved Leningrad.

- Vi har altid holdt de ting, vi har lovet hinanden.

Og til kritikken har han sagt;

-Det er mit liv, og det er mig, der beslutter, hvordan jeg vil leve det. Ikke den tyske presse.

Schröder trådte ind i bestyrelsen bag selskabet, der byggede den første Nord Stream-gasledning, kort efter, at han havde tabt valget til Angela Merkel i 2005.

Forleden oplyste Olaf Scholz, at tyskerne bremser godkendelsen af Nord Stream 2, og at Tyskland vil gøre sig uafhængig af russisk gas. En dyr øvelse for Tyskland.