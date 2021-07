Vil fartbøllerne til livs: Flere og flere bestiller fotovogne

De seneste år har der været massiv fokus på vanvidsbilister, og flere og flere borgere beder politiet om hjælp til at få bugt med fartbøller i deres område.

Det er nemlig muligt at bestille politiet til en færdselskontrol på en bestemt strækning, og det er der mange, der benytter sig af, skriver Jyllands-Posten.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi foregår hele 80 procent af indsatsen med fotovogne på baggrund af borgernes henvendelser.

- Og vi har absolut fået nogle øjenåbnere. Vi får rigtig mange henvendelser fra borgere og kan se, at alt for mange kører for stærkt, fortæller Jørgensen Christensen, der er politikommissær og operativ leder af færdselsafdelingen.

- Det handler om tryghed, og borgerne skal have tryghed. Samtidig ved vi, at hastigheden er afgørende for, om det er en dødsulykke eller en ulykke med tilskadekomne, siger han til Jyllands-Posten.

Succes i hele landet

Og ordningen er en succes i hele landet, meddeler Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, som dog ikke kan sætte præcist tal på, hvor mange fotovogne, der er på vejene på foranledning fra en borger. Men mellem 40 og 80 procent, gætter politiassistent Christian Berthelsen.

Politiet har omkring 100 fotovogne til rådighed - eller ATK-biler, som de retteligt hedder - og frem til 2018 blev alle vognene stillet op på politiets egen foranledning.

I 2018 blev der åbnet for borgerhenvendelser, og her valgte godt 1500 at bestille en fotovogn. Siden er det tal steget støt.

Således var der ifølge tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter 7091 bestillinger i 2019, 7908 i 2020 og 4027 i det første halve år af i år.

Og politiet opfordrer da også jævnligt borgerne til at bestille fartkontrol - for eksempel via sociale medier som Twitter og Facebook. Som for eksempel Nordjyllands Politi herunder:

Og tweets fra politikredsene viser da også, at fotovognene er effektive.

I de to seneste fartkontroller hos Syd- og Sønderjyllands Politi på henholdsvis Esbjergmotorvejen og Solbjergvej ved Tjæreborg blev i alt 161 personer taget for at køre for stærkt. To fik betinget frakendt kørekortet.

Vil man bestille politiet til en færdselskontrol, kan man gøre det lige her.

