Vil feste dine penge op

Lørdag middag lød startskuddet til valgkampen, da lygtepælene blev sluppet fri til valgplakater, og til regionsrådsvalget bliver det muligt at stemme på partiet 'Valgfest med mexicansk tema' i Region Hovedstaden.

Og som navnet afslører, er meningen med det hele, at partitilskuddet skal festes op.

For partistøtteloven sikrer nemlig penge til partier, der får mere end 100 stemmer - i København mere end 500 stemmer - til kommunalvalget.

Når et parti den magiske grænse udløser det 7,75 kroner pr. stemme i 2021. Beløbet stiger år for år, ligesom støttebeløbet giver årligt de næste år frem til næste valg. For regionsrådsvalg skal mere end 500 stemmer til at udløse pengene, og for regionspartier giver det 4,75 kroner pr. stemme.

5224,50 kroner

Ved valget i 2017 fik 'Valgfest med mexicansk tema' 1161 stemmer i Region Hovedstaden og partiet har derfor årligt fået et beløb siden. I alt ender han med at kunne hente cirka 20.000 kroner.

- Jeg mangler at ansøge for i år, så jeg har ansøgt og fået omkring 15.000, siger Michael Staal-Olsen, der står bag partiet.

Lørdag blev lygtepælene givet fri til valgplakater. Foto: Henning Hjorth.

Han har flere ting, som han gerne vil opnå ved at stille op.

- Det kunne være fint med et alternativ til at stemme blankt. Her er det tydeligt deklareret, hvad man får for sin stemme. Men jeg har også tænkt på det som et projekt for at gøre mig selv klogere på strukturen omkring partistøtte, og hvordan det fungerer. Og samtidig vise samfundet, hvordan det hænger sammen.

- Men du havde fået flere penge pr. stemme ved kommunalvalget. Hvorfor har du valgt regionsrådsvalget?

- For det første var det lettere at stille op til regionsrådsvalget, end det er til kommunalvalget. Den anden del er, at jeg fandt det interessant, at man kan komme på endnu flere stemmesedler, siger han.

Fest for alle

Og samtidig peger han på, at regionsrådsvalget ofte er overset i dækningen.

- Jeg har stor sympati for dem, der stiller op og engagerer sig i politik, men personligt kan jeg godt finde det vanskeligt at finde ud af, hvad man får ud af sin stemme regionalpolitisk. Jeg har holdt mig orienteret om, hvad medierne skriver om regionrådsvalgene, og det er ikke meget opmærksomhed, det får, siger han.

Til gengæld lover han, at vælgerne får det, som de er blevet lovet. I 2018 brugte han første bidrag på lidt over 5000 kroner på en fest på Søpavillionen i København. Og næste fest er han i fuld gang med at planlægge, og her der altså sparet 15.000 kroner op.

- Tanken er det skal være åbent for dem, som har lyst til at deltage. Jeg har lavet en invitation til Facebook, hvor folk kan følge med. Jeg er i de afsluttende forhandlinger om det præcise format. Det er ikke forbeholdt en lukket skare, som jeg håndplukker, siger han.

- Min tanke er, at jeg gerne vil bruge færrest mulige penge på lokaler, og det der er tilbage, får folk love at forsyne sig for. Jeg her ingen ambition om personligt at profitere på det.

Han fortæller samtidig, at han har gjort en dyd ud af at sikre, at han overholder alle regler i forhold til partistøtte.

- Jeg ønsker ikke at bryde med reglerne; jeg ønsker at gøre opmærksom på, hvordan reglerne er, summerer Michael Staal-Olsen.