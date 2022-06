Vil fjerne dine kontanter

Der er udbrudt ramaskrig i Norge, efter det for to uger siden kom frem, at en statslig myndighed nu vil vide præcis, hvad hver enkelt nordmand bruger sine penge på. Helt ned til prisen på den konkrete kotelet.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kræver nemlig, at landets supermarkedskæder og Nets indleverer alle deres detaljerede elektroniske indkøbs- og transaktionsdata til den norske statistikmyndighed.

Hos foreningen 'Bevar Kontanter' frygter man samme udvikling i Danmark. Talspersonen Anders Kjærulff, der er journalist, debattør og foredragsholder, understreger, at banker og myndigheder allerede i dag kan følge detaljeret med i, hvordan du bruger dine penge.

Han advarer derfor mod det konstante pres fra myndigheder, banker og erhvervsorganisationer i retning af det 'kontantløse samfund'.

Stempler rygere i banken

- Når du bruger dit dankort, kan de sidde og kigge ind i de her data. Jeg kender folk, som principielt kun køber smøger med kontanter, fordi de kan reducere folks 'sociale kredit' for hver gang, der bliver købt en pakke smøger eller besøgt et værtshus. Du kan ud fra dit forbrug blive stemplet som et dårligt liv, som bankerne ikke vil låne så mange penge, siger han.

Anders Kjærulff advarer også mod, at samfundet svigter de socialt udsatte, ældre og hjemløse uden hævekort, som får sværere og sværere ved at hæve kontanter. Selv pæne lovlydige borgere mistænkeliggøres, hvis de vil hæve større kontantbeløb i deres bank - og konfirmander kan knap nok få lov til at indsætte deres penge på en konto.

For et siden blev det ligefrem forbudt for virksomheder, at modtage kontant betaling på over 19.999 kroner.

– Især bankerne gør deres bedste for at afskaffe kontanterne. For eksempel ved at nægte at tage i mod dem eller gøre det enormt besværligt.

– Hvad er egentlig fordelen ved kontanter?

– Det er smart. Det virker for alle mennesker. Det kræver ikke strøm. Cybersikkerheden er 100 procent. Og så er det anonymt, hvilket er helt afgørende. Jeg kan give dig en 100 krone-seddel, og så står der ikke Anders Kjærulff på den, når du giver den videre til nogle andre, siger han.

Dansk digitaliserings-vanvid

Netop cybersikkerheden er blevet højaktuelt efter russernes invasion i Ukraine. Op til krigens start opfordrede den ukrainske regering befolkningen til at hæve deres kontanter. I flere af vores nabolande opfordres borgerne også til at have en nødvendig portion kontanter.

– Den finske statsminister er kommet med en direkte opfordring til folk om at hæve kontanter. De skal have dem liggende derhjemme, fordi de frygter et angreb på deres betalingsinfrastruktur. Det eneste sted, jeg ikke har hørt nogen sige det, er faktisk Danmark. Jeg tror, det er fordi, vi i Danmark elsker digitalisering. Hvis der på nogen mulig måde kan proppes en computer ind i noget, så skal det ske. Selv når det ikke giver nogen mening, fastslår Anders Kjærulff.

